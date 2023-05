Ora la Fermana stringe sui soci Scheggia: "Più coinvolgimento"

"Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Necessitiamo di conoscere la situazione in maniera tale da avere le idee estremamente chiare su tutti i fronti, al fine di poter procedere con gli incontri finalizzati a stabilire le linee guida per la prossima stagione. C’è bisogno ancora di qualche giorno per capire disponibilità e progetti per eventuali ridimensionamento e ristrutturazione, avendo in mano parametri attendibili: faremo del nostro meglio". Vinicio Scheggia, amministratore delegato della Fermana, non ci gira troppo attorno e pur assicurando il massimo impegno – fra qualche giorno non esclusivamente riconducibile al mondo gialloblù, ma da far coesistere con la quotidianità dell’impresa e familiare – illustra una situazione che al momento è quello che è: "Ci incontreremo nella serata di lunedì. Dal giorno successivo, in relazione alla Fermana che sarà saremo sicuramente più esaustivi. Da parte mia il contributo non mancherà, ma dopo la full immersion di quest’anno, che mi ha costretto a sacrificare lavoro e affetti, resterò a disposizione dedicando un po’ meno tempo. Abbiamo in mente di rivedere la figura dell’amministratore delegato, assegnandola in più persone che si divideranno compiti e responsabilità. L’intenzione è questa: arrivare a una maggior coinvolgimento dei soci. Adesso bisognerà verificare la disponibilità delle persone. È uno dei tanti progetti che abbiamoper portare avanti un lavoro che ci piace, per una Fermana che ci piace. Intanto, ringrazio pubblicamente i validissimi collaboratori che mi hanno supportato in questi ultimi dodici mesi: senza il loro aiuto, le loro competenze, avrei lasciato".

Il problema, par di capire, è il quantum che sarà a disposizione e da destinare alla stagione entrante: "Senza, non si va da nessuna parte. Ovvio che ci sia l’impegno da parte di tutti per far sì che le cose vadano bene. Oggi come un anno fa, possiamo assicurare che il passo verrà fatto secondo la gamba e quel che viene viene, evitando capitomboli. Tutti, ripeto, stiamo cercando di fare il nostro meglio e le cose serie. Altri modi di fare non ci appartengono, perché nessuno di noi vuol mandare tutto a carte quarantotto". Nulla da eccepire: "In questo senso, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Si farà con quel che avremo, a testa alta. Tutti debbono comprendere che la situazione che viviamo non è facile. Restiamo ottimisti, faremo del nostro meglio nella speranza che qualcuno ci affianchi non solo economicamente, ma anche dal punto di vista dell’esperienza".

Presenze tifosi. Il portale notiziariocalcio.com ha pubblicato il dato relativo alla media delle presenze alle gare interne delle squadre del girone B di Serie C. Fermana al settimo posto (1257 spettatori di media alle partire disputate al Recchioni). Le altre marchigiane vedono l’Ancona al quarto (2807), la Vis Pesaro al decimo (1170) e la Recanatese al sedicesimo (582), in una classifica comandata dal Cesena (8793). A seguire Reggiana (6230) e Rimini (2973).

Uberto Frenquellucci