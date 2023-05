Ortenzi: "Saremo competitivi"

Una Videx Yuasa che ha chiuso con una salvezza importante il suo campionato di ritorno in A2 e che ora si sta già muovendo con decisione in vista della prossima stagione. Notizia ufficiale, dopo quella della permanenza dell’oppostone danese Bruening, quella dell’addio all’altro schiacciatore opposto Alejandro Rizo, arrivato in corso d’opera ma capace di dare una spinta decisiva verso la salvezza. Difficile da dimenticare la corsa contro il tempo per averlo in campo subito contro Prata di Pordenone il 19 febbraio e subito decisivo per due punti alla fine pesantissimi. Guardando indietro invece il bilancio lo ha tracciato coach Massimiliano Ortenzi: "E’ stato un percorso difficile - ha dichiarato il coach - la squadra ha fatto vedere fino ai primi di dicembre una pallavolo di gran livello poi qualcosa si è inceppato. Nel mese di gennaio eravamo a terra, senza più sorrisi né sicurezza, poi è arrivato Rizo ed anche grazie a lui abbiamo finalmente capito che potevamo uscirne. La svolta è arrivata con le tre vittorie consecutive tra Pordenone, Bergamo e Brescia nelle quali abbiamo fatto vedere tutto l’agonismo e la voglia che avevamo di centrare la salvezza. E’ stato quello il momento chiave della stagione. Ora stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva, che possa divertire il pubblico".