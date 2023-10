Padella è tornato ad allenarsi al Pelloni. Potrebbe essere titolare già con il Perugia

Prosegue il recupero di Padella. Il difensore, dopo aver perso i sensi durante la partita contro la Vis Pesaro dopo una caduta di testa per terra, era stato dimesso nella stessa notte di lunedì. Riposo con la famiglia per qualche giorno poi il ritorno al Pelloni per gli allenamenti mentre la squadra era a Pescara. L’obiettivo del difensore centrale è quello di rientrare dal primo minuto già per la partita contro il Perugia e molto probabilmente ci sarà. Insieme a lui sono rimasti a Fermo anche capitan Giandonato e Semprini, assoluto protagonista nella trasferta contro la Vis Pesaro con un gol e un assist (verso una maglia da titolare anche contro il Perugia). Contro gli umbri il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di lunedì 9. Il direttore di gara della partita sarà Domenico Castellone della sezione di Napoli.