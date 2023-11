Palio dei Comuni 2023: Montegiorgio vince e raggiunge Fermo nell’albo d’oro

Montegiorgio (Fermo), 12 novembre 2023 – Prova sontuosa per Akela Pal Ferm che regola i suoi diretti avversari e consegna il quinto Palio a Montegiorgio, che ora raggiunge Fermo nell’albo d’oro. E’ stata una vera festa la 35esima edizione del Palio dei Comuni, all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, è apparso subito evidente la presenza di pubblico tornato ad affollarsi numeroso nell’impianto montegiorgese, segno evidente della passione del pubblico per il Palio.

La manifestazione ha preso il via alle 13,30 e subito dopo la sfilata del corteo e la benedizione del Palio. Nella prima batteria, tutto secondo pronostico Akela Pal Ferm prende la testa e controlla la gara e porta a casa la vittoria con il tempo di 1,12 e 9; la corsa è scivolata via senza scossoni, seguono Verdon Wf, Vincero Gar e Jimmy Ferro Br; in finale vanno Montegiorgio, Montappone, Rapagnano e Civitanova. Nella seconda batteria Eclat De Gloire esita in partenza, mentre Cokstile prende la testa, nell’ultima curva Eclat De Gloire innesta la marcia superiore e vince con 1,11e4; seguono Bonneville Gifont, Cokstile e Zacon Gio; vanno in finale Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio e Monte Urano.

Nella terza batteria primo colpo di scena: Guado Tadino sostituisce Blackflash Bar per problemi fisici, ma tutto gira storto, il subentrato rompe l’andatura ed è fuori. Il resto sembra un copione già scritto, appena Always Ek prende la testa fa la corsa e chiude con 1,12e3, seguono Vesna, Cointreau e Achille Blv. Vanno in finale Fermo, Macerata, Sant’Elpidio a Mare e Francavilla d’Ete.

La finale è una corsa a tre fra i vincitori delle rispettive batterie, però la bagarre dura poco, nel secondo rettilineo Akela Pal Ferm si mette d’avanti e nessuno riesce più a insidiarla regalando a Montegiorgio la vittoria.

Seguono Montegranaro con Aclat De Glorie, Fermo con Always Ek e Sant’Elpidio a Mare con Cointreau.

"E’ stata una vittoria entusiasmante e meritata – dichiara il sindaco Michele Ortenzi –. Dedichiamo la vittoria agli appassionati di ippica, ai montegiorgesi e al Comitato palio per il grande lavoro fatto". "E’ una soddisfazione straordinaria - commenta Simone Carducci del Comitato palio – siamo riusciti a raggiungere il 5 Palio della nostra storia".