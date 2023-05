Partita decisiva col sindaco Spazzafumo

La partita decisiva alla fin fine la dovrà giocare il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Questo si aspettano i tifosi rossoblù che hanno sposato il progetto di una nuova Samb con Vittorio Massi ma che preferirebbero evitare di ritrovarsi con due Samb, quella di Renzi, laddove il presidente dovesse riuscisse a ripianare i debiti o a cedere il club e appunto quella di Massi. Quella di Renzi non la seguirebbe comunque nessuno. Da tempo la rottura con la piazza che non la riconosce più nemmeno come Samb è insanabile. Insomma, ora, il punto è evitare di ritrovarsi in questa situazione. E’ qui che entra in gioco l’Amministrazione. Senza la disponibilità dell’utilizzo del Riviera delle Palme Renzi non avrebbe un impianto da indicare nella domanda di iscrizione al campionato. Non c’è una convenzione per la concessione del Riviera ma solo una disponibilità che per Renzi scadrà a fine giugno. Poi il Comune dovrà decidere cosa fare. Fin qui Renzi non ha pagato nulla per l’utilizzo dell’impianto sportivo.