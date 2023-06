Paura a Foggia

Paura per l’ex rossoblù Davide Di Pasquale, capitano del Foggia. La sua auto, parcheggiata allo stadio Zaccheria, è stata colpita da alcuni proiettili, dopo la sconfitta contro il Lecco nella finale dei play off di serie C.

Tornano alla Samb, o meglio alla San Benedetto Calcio, Vittorio Massi terminerà questa settimana di preparare le carte da presentare in Federazione per richiedere il cambio di denominazione del Porto D’Ascoli. Da Roma, invece, non arrivano novità, con Roberto Renzi sempre alle prese con la vendita del club. Il patron romano non ha comunicato nulla al primo cittadino, al quale peraltro aveva già detto di aver pagato tutto quanto a metà maggio. Cosa non vera, tanto più che Renzi deve saldare anche venticinquemila euro al Comune per l’affitto del Riviera delle Palme. Inoltre, l’attuale patron della AS Sambenedettese rischia un’ulteriore inibizione per il caso dei rimborsi non pagati. Un’inibizione che andrebbe ad assommarsi a quella già rimediata.