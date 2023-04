Piceno United: poker alla Forcese e vittoria del campionato

Il panorama dilettantistico regionale ha vissuto un weekend a scartamento ridotto visto che non tutti sono scesi in campo. In particolare fermi Eccellenza e Promozione che non hanno giocato perché le rappresentative regionali sono impegnate nella 59esima edizione del Torneo delle Regioni. In Eccellenza dunque ci sarà da attendere il prossimo weekend per l’ultimo e decisivo atto, novanta minuti di grandi intrecci con quasi tutti i verdetti da scrivere: il primo posto conteso dalla leader Atletico Ascoli impegnata in casa dell’Urbino (in corsa playoff) mentre il Fossombrone distante un solo punto riceve nel derby l’Atletico Gallo Colbordolo che dista tre punti dalla vetta. Tutto può assolutamente succedere dunque per l’alta classifica. In Promozione ancora invece giochi aperti anche se la Civitanovese è ormai ad un passo dal ritorno in Eccellenza. Si sono invece giocate regolarmente le gare di Prima e Seconda Categoria dove manca veramente poco alla fine dei gironi ma fa festa in Seconda H il Piceno United che vince il campionato. Ecco il quadro completo della situazione.

Prima Categoria. Girone C: Camerino-Elpidiense Cascinare 0-0 Girone D: Offida-Sangiorgese 1-2, Orsini Monticelli-Montalto 2-1, Afc Fermo-Comunanza 0-5, Valtesino-Cuprense 1-3, Real Eagles Virtus Pagliare-Santa Maria Truentina 3-2, Castignano-Azzurra Sbt 2-3, MontottoneGrottese-Rapagnano 0-4, Piane Mg-Centobuchi 3-2

Seconda Categoria. Girone E: Pinturetta-Corva 2-2, Casette D’Ete-Recreativo 0-2. Girone G: Monte San Pietrangeli-Magliano 5-0, Grottazzolina-Avis Ripatransone 1-0, Montegranaro-Usa Fermo 3-3, Atletico Porchia-Mandolesi 3-0, Pedaso-Vis Faleria 2-2, Tirassegno-Montefiore 1-1, Petritoli-Elpidiense (domani), riposa Borgo Rosselli Girone H: Forcese-Piceno United 1-4, Jrvs Ascoli-Audax Pagliare 5-4, Acquasanta-Olimpia Spinetoli 2-0, Vigor Folignano-Mozzano 1-3, Acquaviva-Agraria Club 2-0, Gmd Grottammare-Castoranese 1-2, Piazza Immacolata-Maltignano 2-1, Pro Calcio-Monteprandone 1-1.