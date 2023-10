"Pieno appoggio della tifoseria" La tifoseria organizzata della Fermana ha accolto il ritorno di Protti sulla panchina con un incontro per dargli il bentornato. Si è discusso delle responsabilità del direttore generale Tubaldi e si è ribadito l'appoggio alla società per raggiungere la permanenza in serie C. Tutti uniti per Forza Fermana.