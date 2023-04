Pirozzi: "In Eccellenza un finale avvincente"

Il giorno dopo il pareggio ‘beffardo’ contro il Castelfidardo, in casa Atletico Ascoli non ci si capacita ancora come l’arbitro Di Palma di Cassino e soprattutto il suo primo assistente Baldisseri di Pesaro siano riusciti ad incorrere in un errore così grave in occasione dell’espulsione di Matteo Minnozzi. L’attaccante è stato solo ‘colpevole’ di essersi fatto gettare a terra da uno spintone dell’avversario e l’espulsione non solo ha condizionato il match contro i fidardensi, ma ora priverà il tecnico Sergio Pirozzi del suo uomo migliore nella sfida decisiva contro l’Urbino nell’ultima giornata di campionato di Eccellenza in programma il 30 aprile alle 16.30. L’allenatore però non è caduto nel tranello del vittimismo nonostante il mancato tre su tre di successi dopo il suo arrivo in panchina.

Sergio Pirozzi possiamo parlare di occasione persa?

"La partita l’abbiamo giocata bene, loro sono riusciti a segnare nell’unica occasione, poi è stato molto bravo il loro portiere nei minuti finali in modo particolare quando grazie anche all’aiuto della traversa ha mantenuto il risultato in parità".

Gara rovinata dalla decisione dell’arbitro e del suo assistente di espellere in maniera ingiustificata Minnozzi?

"Forse è stato un provvedimento eccessivo, però in quel momento il collaboratore dell’arbitro ha fatto una scelta più o meno condivisibile. Di sicuro negli ultimi minuti con l’uomo in più, in dieci contro nove, forse a noi è mancato quel pizzico di cattiveria e di fortuna, però è andata così inutile recriminare".

Mister restano 90 minuti in cui tutto rimane ancora in ballo: se lo aspettava?

"L’ultimo turno di campionato credo che sarà emozionante per tutti. Ho sempre fatto queste gare in carriera e speriamo che la tradizione sia sempre la stessa. È vero che con una vittoria oggi avremmo avuto due risultati su tre contro l’Urbino, ma anche queste situazioni possono regalare sorprese. Ci saranno di certo due partite vere perché noi ci giochiamo tutto nella trasferta ad Urbino contro una squadra ancora in lizza per i playoff, ma anche il Fossombrone dovrà vincere per forza la sua gara in casa contro l’Atletico Gallo, che in teoria è ancora in corsa per vincere il campionato. Un finale avvincente".

Ora ci saranno due settimane di tempo per preparare la sfida decisiva: spera di recuperare qualcuno degli infortunati?

"In realtà spero di recuperarli tutti. La pausa in questo senso ci sarà utile. L’assenza di Minnozzi che verrà squalificato è comunque molto penalizzante per noi. Credo che riavremo a disposizione Casale che ha avuto un problema sabato, ma devo ammettere che i sostituti sono andati davvero bene. È chiaro che più saremo e più possibilità avrò di scegliere i giocatori".

