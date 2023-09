Pirozzi: "Oggi affronteremo una corazzata"

C’è grande attesa per la sfida tra Sambenedettese e Atletico Ascoli di Coppa Italia di Serie D, in programma questo pomeriggio alle 18.30 allo stadio Riviera delle Palme. Dopo l’exploit del Monticelli di Mister Nico Stallone che otto anni fa andò ad espugnare il Riviera con uno spettacolare 5-4, stavolta tocca all’Atletico Ascoli del Patron Graziano Giordani. "Non chiamiamolo derby – ha ammesso proprio il patron Giordani domenica al termine della sfida vinta contro il Fossombrone che ha regalato ai suoi ragazzi questa sfida sicuramente avvincente – quello lo lasciamo all’Ascoli. Noi siamo neopromossi in Serie D e dobbiamo solo prepararci bene per il debutto in campionato. Questa partita vogliamo giocarcela per concludere la preparazione, vogliamo certamente vincerla, ma il nostro obiettivo è il campionato. Conosco il presidente Massi perché con il Porto d’Ascoli ci siamo spesso incontrati e gli faccio un grande in bocca al lupo. Quella contro la Samb deve essere soltanto una bella giornata di sport".

E anche mister Sergio Pirozzi ha stemperato il clima da derby che in ogni caso si respirerà oggi al Riviera delle Palme dove, comunque, ci saranno parecchi tifosi bianconeri al seguito: "Ci stiamo avvicinando al campionato e domani affronteremo una corazzata, attrezzata per vincerlo – ha dichiarato Pirozzi –. Parlando di noi, la settimana scorsa ho citato Battisti, oggi preferisco citare Renato Rascel: ’Siamo piccoli ma cresceremo!’. Per quello che riguarda la formazione ho dei dubbi, stanotte ne parlerò con il mister (ride ndr) e decideremo. Sarà una partita difficilissima per la loro forza, noi dovremmo essere bravi a rimanere concentrati e a non sbagliare niente. Finalmente sono usciti i gironi, il nostro con Sambenedettese, L’Aquila, Campobasso, Vigor Senigallia, Chieti, Avezzano, Roma City, Fano e Tivoli è pieno di fuoriserie, di piazze importanti piene di storia calcistica. Noi dovremmo essere bravi a raggiungere la salvezza prima possibile: ‘Siamo piccoli ma cresceremo!’".

Intanto la società per la porta ha ufficializzato il nuovo estremo difensore Thomas Pompei classe 2006. Pompei, originario di Monteprandone e cresciuto proprio nel settore giovanile della Sambenedettese, è arrivato in prestito secco dal Cosenza, nel quale ha militato nelle ultime due stagioni e con cui ha svolto parte del ritiro estivo. La società ha voluto ringraziare il Cosenza Calcio che si è speso in maniera particolare per dare al ragazzo questa importante opportunità.

Intanto, sul fronte biglietti, ne sono già stati venduti un centinaio ad altrettanti tifosi in attesa di vedere il bisg matche di oggi.

