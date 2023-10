Pirozzi: "Spingiamo ‘a tavoletta’ e diamo una gioia alla società"

La società bianconera del patron Graziano Giordani, si aspettava una partenza complicata dell’Atletico Ascoli, perché è logico che una neopromossa faccia fatica ad ambientarsi in un campionato difficile come la Serie D e soprattutto in un Girone F composto da squadre forti e attrezzate. Insomma, Mister Sergio Pirozzi non è assolutamente in discussione anche dopo il secco 2-0 subito la settimana scorsa a Piedimonte Matese contro l’ultima in classifica. Di certo la perdita di un centrale difensivo di sicura affidabilità come Edoardo Baraboglia ha scombussolato la solidità difensiva di una squadra giovane e che fa della difesa la sua arma principale. Baraboglia che ieri è stato operato al legamento crociato del ginocchio destro e a lui vanno gli auguri di pronta guarigione L’avversario che oggi alle ore 15 scenderà in campo al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, il Real Monterotondo, ha un punto in più dell’Atletico frutto di un successo e tre sconfitte nelle prime quattro giornate. L’Atletico Ascoli dovrà assolutamente provare a conquistare l’intera posta in palio perché oltre alle belle prestazioni, come il pareggio conquistato contro il coriaceo Campobasso, adesso serve una vittoria. La classifica vede i bianconeri all’ultimo posto con soli due punti assieme all’Alma Juve Fano.

Il Real Monterotondo è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Fossombrone, ma ha già portato a casa uno ‘scalpo’ eccellente andando a vincere sul campo del forte L’Aquila per 3-2. Una squadra, quella allenata da Mister Dario Poverini, che sembra giocare meglio in trasferta che non tra le mura amiche, quando può colpire di rimessa. Quindi l’Atletico Ascoli dovrà fare molta attenzione a non commettere alcun errore in fase di impostazione della manovra. "Dobbiamo sicuramente prendere più consapevolezza e capire che dobbiamo giocare tutte le gare - ha dichiarato alla vigilia del match il tecnico Sergio Pirozzi – con la fame e con il coltello tra i denti. Dobbiamo lottare, aiutarci e non farci travolgere dagli eventi. Così abbiamo fatto con il Campobasso e così dovremo fare sempre. Il Monterotondo è una buona squadra, giovane come noi e che gioca molto bene. Un avversario ostico che può diventare letale se non affrontato con la massima determinazione. Tutte le gare sono importanti, non conosco gare non importanti, per me sono importanti anche le amichevoli. Dobbiamo spingere ‘a tavoletta’ e dare una grande soddisfazione alla società. Siamo in emergenza, con alcuni ragazzi acciaccati che valuteremo poche ore prima del match, ma è nei momenti difficili che si valuta lo spessore di tutti noi. Quando il gioco si fa duro i duri scendono in campo ed è quello che mi aspetto dai miei ragazzi". Sono soltanto due i biglietti venduti per il settore ospiti per cui la società ha deciso di lasciare l’intera Curva Nord a disposizione dei ragazzi del Settore Giovanile dell’Atletico Ascoli, che entreranno gratuitamente per sostenere la prima squadra. Valerio Rosa