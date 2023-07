Proposta per la Fermana "Ora azionariato popolare"

Giornate calde in ogni senso, meteorologico e non solo, a Fermo dove si attendono news su quella che sarà la ripartenza organizzativa, societaria e tecnica della Fermana in vista della nuova stagione. A breve sarà dissolto il silenzio in vista dell’inizio della preparazione da parte della società ma nel frattempo arrivano suggerimenti e proposte per il club gialloblù. A farle, con un comunicato stampa, i consiglieri comunali di Fermo Nicola Lucci e Andrea Morroni. "L’estate Fermana si sta scaldando non tanto a causa delle alte temperature, ma probabilmente dalla situazione di stallo dovuta alla situazione societaria della nostra amata Fermana – si legge nella nota –, pertanto ci siamo promessi che in questo momento parlare del passato non serve più a nulla".

"Sulla scorta di quanto detto – proseguono – ci sentiamo di lanciare una proposta che possa permettere un futuro più sereno alla nostra Fermana. L’iniziativa che si propone è quella dell’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della stessa. Questo modello di governance consente a noi appassionati di entrare nella proprietà diffusa del club tramite una partecipazione azionaria". L’obiettivo è quello di ricalcare lo schema utilizzato da altre società estere e non solo: "Visto il bel risultato ottenuto con la raccolta fondi per la realizzazione del museo, si dovrebbe rimettere in carreggiata un progetto che come tante grandi piazze. Bayern Monaco o Barcellona, o più piccole come la Clivense (ex Chievo Verona) lo hanno già in essere e permetterebbe oltre ad un più efficiente controllo, aspetto importante, anche la possibilità di uno sviluppo più duraturo del club".

Chiara anche la destinazione di quanto verrebbe raccolto. "I fondi dovrebbero andare nella lista delle spese per il settore giovanile, per le attrezzature tecniche per gli allenamenti o anche in un progetto di riqualificazione di aree a servizio della società sportiva. Sappiamo che l’idea, in sé per sé, non è né nuova né originale, ma potrebbe portare una ventata di freschezza nella società e nelle idee progettuali future. Inoltre i sottoscrittori delle azioni potrebbero ricevere sconti da parte delle aziende sponsor, sconti sul merchandising o su altre opportunità penso alle Giornate Canarine. Speriamo che la proposta venga accolta dalla Fermana, dall’associazione Solo Fermana, dalle istituzioni e dai tifosi tutti. Come tifosi della Fermana siamo inguaribili romantici e quindi dobbiamo pensare sempre in grande". Proposta lanciata ma l’attenzione è tutta rivolta alla voce della società che nelle prossime ore dovrebbe uscire ufficialmente con i primi sostanziali e importanti annunci che andranno a delineare la stagione canarina.