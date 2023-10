Protti bis per la scossa: "Fermana di rincorsa"

pTutto pronto al Paolo Mazza di Ferrara per il nuovo esordio di Stefano Protti sulla panchina della Fermana. Sono passati 27 anni da quando il bomber gialloblù conquistava qui la promozione in C1. Sono poco meno di tre invece i mesi che ci sono voluti per accogliere le scuse della dirigenza e tornare alla guida della squadra. Le controversie personali sembrano essere alle spalle, ora si pensa solo al bene del club. Fin da subito ha fatto capire che l’aria è cambiata: doppia seduta nel suo primo giorno e poi rifinitura al Recchioni. Nuovo esordio per niente semplice per l’allenatore che affronterà la Spal. Attualmente sono otto i punti conquistati. Ma il valore assoluto di questa squadra è ben superiore. Il club è stato costruito per puntare subito al ritorno in B dal patron Tacopina, multi milionario ed ex avvocato di Donald Trump.

Ora però la Fermana vorrà fargli riportare i piedi per terra. E Stefano Protti proverà a farlo affidandosi al tanto caro 4-3-3. In porta ci sarà Borghetto. In difesa Eleuteri a destra e Laverone a sinistra con Spedalieri e Calderoni come centrali. Recuperato il classe 2002, mentre non ce la fa Padella. Il centrocampo è quello che ha fatto sognare i tifosi fermani nella scorsa stagione: Scorza come mezzala destra, Giandonato centrale e Misuraca a sinistra. Il siciliano ha recuperato in tempo dopo l’indurimento accusato contro il Perugia. In attacco si va verso la fascia destra affidata a Pinzi, quella sinistra a Semprini mentre Curatolo sarà la punta centrale. Out Paponi per un affaticamento. Mister Protti ha parlato così prima della partita contro la Spal: "Mi piace stare in campo e mi iniziava a mancare. Partiamo rincorrendo visto che è successo tutto velocemente. Però ci siamo sbloccati e piano piano troveremo le giuste situazioni".

Poi un pensiero a quella finale playoff contro il Livorno: "Speriamo che sia una buona cosa. Tutti assieme abbiamo fatto un’impresa che rimarrà negli anni e ancora oggi ne parliamo ancora adesso come una situazione incredibile. Domenica ci saranno ancora più difficoltà, anche se quella era una gara decisiva. Sarà comunque una partita importante". Protti conclude parlando del momento attuale della squadra, andando anche a "giustificare" Bruniera: "Ho ritrovato la Fermana con qualche problema perché sennò non avrebbero cambiato la guida tecnica. Ringrazio Bruniera per quello che ha fatto fino ad adesso, allenare la Fermana non è facile. I giocatori non sono stupidi e sanno che la colpa non può essere solo sua. La società giustamente non si sente felice di aver cambiato. Per ora ha pagato solo una persona e per come la vedo io non è giusto. Per ricominciare a giocare un certo calcio ci vorrà del tempo, ora dobbiamo essere concreti".

Filippo Rocchi