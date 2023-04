Protti carica la Fermana: "Crediamoci"

Scorza, Gkertsos e De Nuzzo a disposizione, forfait di Busatto (caviglia in disordine), la Fermana di Protti che oggi si congederà dal pubblico amico farà di tutto per regalare una nuova gioia ai suoi tifosi e dare un senso alla prossima trasferta di Sassari, ultima gara della stagione regolare. Sebbene complicato infatti, il discorso play off resta aperto. Oggi arriva l’ostico Pontedera di Canzi, principale sorpresa del Girone B, già certo di disputare l’appendice di torneo per il salto di categoria e smanioso di migliorare ulteriormente la propria posizione di graduatoria: "Quanto auspicato prima di Siena, adesso trova un senso compiuto – analizza il timoniere gialloblù riferendosi agli eventuali straordinari di stagione -. Abbiamo delle possibilità importanti ed dovremo far sì che siano ancora di più dopo la partita. Ci dobbiamo credere a tutti i costi e dare tutto affinché l’ultima gara diventi un sogno ancora più grande". Ultimi 180’ per sognare, allora, a cominciare dal match contro la compagine toscana: "Quello del Pontedera è un modello che mi piacerebbe portare qua – ha proseguito Protti -. Una società che non spende tantissimo ed è molto brava a lavorare con i giovani, ha conoscenza di quel che fa e sarebbe un esempio da poter proporre affinchè, nel tempo, si possa arrivare a dare solidità a tutto. Ma a questo penseremo dopo la partita, perché dobbiamo azzannarli per vincere a tutti i costi". Occhio però, la Canzi band non verrà in gita di piacere: "E’ una squadra che gioca bene, ha qualità, molte idee ed è super organizzata. Può vantare 3 o 4 giocatori di categoria superiore, perciò ci sarà da stare attenti. Ricordo che nella gara di andata nel primo tempo ci mistero in grossa difficoltà, poi disputammo una buona ripresa ed avremmo meritato di pareggiare. Sarà un match difficile, ma noi lo faremo con la testa libera e con una gran voglia di allungare una stagione che è già stata fantastica e che vogliamo rendere meravigliosa".

Il pubblico spinge verso l’impresa: "Sarà un obbligo, per la gente della Fermana, venire a salutarci e sostenerci per 95’. Tutti: quei 700 che tornarono da Viterbo con le lacrime agli occhi, quelli che sono stati con noi 2 ore sotto alla pioggia a Montevarchi, i 15 di Olbia, i 30 che dopo la sconfitta interna con l’Imolese ci sono venuti a dire di mettercela tutta e dare di più… Avete passato un’annata terribile, questa invece è stata meravigliosa, scavalcando tanti problemi che ci sono stati, ma siamo usciti vincitori. Oggi, i ragazzi avranno bisogno del vostro sostegno e vi aspettiamo numerosi. Sarebbe bello vedere una bolgia già dal riscaldamento, che porti i miei ha firmare un’altra impresa ed alla fine ricevere un caloroso tributo per tutti questi giocatori che oltre ad essere stati bravi calciatori sono state brave persone, serie, che hanno lottato per quest’impresa che verrà ricordata nei prossimi mesi. Ma è solo il primo obbiettivo e non ci vogliamo accontentare: dobbiamo mettercela tutta per vincere e sono sicuro che proveremo a farcela sino alla fine".

Uberto Frenquellucci