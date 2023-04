Protti: "Chiudiamo al meglio la stagione"

rFERMO

Priva degli squalificati Borghetto e Neglia, di Graziano (febbre) e con un nutrito pacchetto di giocatori in diffida (Parodi, Giandonato, Pellizzari) e con un probabile ampio turn over finalizzato a regalare spazio in questa gara di congedo a chi sino ad ora ha giocato poco (Nannelli, Busatto, Tulissi, Vessella) o per niente (De Matteis, Macchioni, Ronci, Pampano), la Fermana è partita alla volta di Sassari per disputare l’ultimo impegno ufficiale della corrente annata sportiva: "L’intento è quello di finire la stagione nel migliore dei modi – ha subito sottolineato mister Stefano Protti, al termine della seduta collegiale di allenamento di rifinitura – consapevoli che andremo ad affrontare una buonissima squadra di una grande piazza, che ha ancora esigenza di ottenere almeno un punto per arrivare alla salvezza senza ricorrere ai play out. Noi ci saremo con la massima serietà e sicuramente vorremo chiudere la stagione senza una sconfitta". Sulle scalee del Vanni Sanna, storico catino sardo, sono attesi in oltre 4000 tifosi locali presumibilmente indiavolati, pronti a festeggiare sia la permanenza in una categoria ritrovata quest’estate tramite il ripescaggio, che i 120 anni di storia del club rossoblù: "Sinceramente, alla vigilia credevo che avessero potuto fare anche di meglio – ha proseguito il tecnico canarino -. Possono vantare degli ottimi giocatori e da quando è tornato l’allenatore che avevano ad inizio anno si sono rimessi in tiro e stanno disputando delle ottime partite. Non hanno mai perso, ritrovando quella grinta e quella determinazione che oggi uniranno ad una grande atmosfera, perché sugli spalti ci sarà un grande pubblico".

Farà caldo. Gara difficile, anche questa, come del resto tutte dall’inizio alla fine del torneo: "Sicuramente, ma come detto lotteremo per uscire imbattuti, anche perché veniamo da una prestazione, quella di sabato a Fermo contro il Pontedera, che non ci è piaciuta e vogliamo rifarci facendo una buona prestazione". Due forfait causa squalifica, ma al di là degli appiedati ricorrerà al turn over per vedere all’opera chi nel corso del campionato ha avuto meno occasioni di scendere in campo? "Qualche assenza c’è, poi daremo spazio a qualche giocatore che ha giocato meno, sempre nell’ottica di raggiungere il risultato". Tifoseria al seguito, nonostante Sassari non sia proprio dietro l’angolo e la stagione abbia già detto praticamente tutto quello che c’era da dire: "I nostri sostenitori sono stati determinanti nei momenti difficili – ha concluso Protti – ed anche per questo motivo vogliamo terminare nel migliore dei modi. Ce la metteremo tutta, perché poi quando è servito, in stagione sono stati decisivi ed un po’ di questa salvezza è anche loro. Si sono tolti una grossa soddisfazione, dopo un campionato come quello dell’anno scorso. Ma non nutrivo dubbio alcuno, quando ho accettato questo incarico. Sapevo che la loro spinta ci avrebbe dato cinque o sei punti in più".

Uberto Frenquellucci