"Questa prima rete mi dà tanta fiducia"

In conferenza stampa era intervenuto anche Mauro Semprini, autore di un gol e un assist contro la Vis Pesaro. "Questa prima rete con la maglia della Fermana dà fiducia ed entusiasmo. Soprattutto perché era una gara sentita e nel derby c’è sempre quel qualcosa in più". Partita però agrodolce secondo l’attaccante: "Con una vittoria sarebbe stato meglio. Un gol e un assist per un pareggio ti fa rimanere a bocca asciutta. La squadra meritava la vittoria. Avrei preferito un assist in meno ma vincere. Credo che oggi la squadra abbia dimostrato di poter dire la sua in qualsiasi partita". Semprini era tra quelli arrivati nell’ultimo giorno di mercato, poco più di un mese fa. "A livello di condizione non sono ancora al 100%, devo mettere minutaggio in partita e lavorare in allenamento. Sia in campo che fuori mi trovo veramente bene qui, e non lo dico tanto per dire. E quando sto bene fuori dal campo spesso mi sento bene anche dentro ed è importante".