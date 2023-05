Renzi in cerca di un compratore Via alle trattative in casa Samb

Renzi è in cerca di un compratore, perché anche lui ha compreso di aver chiuso la sua storia a San Benedetto del Tronto. Andare avanti per il patron laziale è impossibile. I tifosi disertano lo stadio, la sua società è in piena crisi economica e la squadra si è sciolta come neve al sole già a inizio campionato, dopodiché è andata avanti in totale rottura con il suo presidente, tanto che nell’ultima gara dell’anno lo staff ha prima messo la sigla di Pinocchio nel pre partita e poi, al termine del match, ha salutato tutti con un messaggio ironico ("7 maggio… Grazie a dio è finita"). Il gruppo, che è tornato a casa subito dopo i rompete le righe di lunedì, non ha dato seguito allo sciopero solo nella speranza che Renzi mantenesse una delle sue innumerevoli promesse di pagamento. Qualche giorno fa, parlando con un senatore del gruppo, aveva assicurato che si sarebbe fatto sentire presto, e di essere in procinto di vendere la società. A chi, non è dato saperlo, ma Renzi sta provando un po’ con tutti. Prima aveva ricontattato Valerio Antonini, che si era fatto sotto a marzo ed era stato respinto sia da Renzi che dalla piazza. Quando il patron della Samb lo ha richiamato, però, era troppo tardi, perché ora Antonini si è accasato al Trapani. Poi c’erano stati contatti tra Renzi e Francesco Angelini, quello del fantomatico fondo inglese, che già non aveva riscosso successo ai tempi del fallimento Serafino (l’amministrazione Piunti, ascoltatolo, non lo prese più sul serio, e non senza ragione). Ora si parla da un po’ di Alessandro Di Paolo e Simone Giacomini, quest’ultimo attuale presidente della Triestina, che certo non sta brillando sul campo (l’ex Samb Augusto Gentilini è riuscita a portare gli alabardati a giocarsi la salvezza nei play out dopo un’enorme crisi di risultati causata dalle precedenti gestioni tecniche: l’andata dai playout col Sangiuliano è terminata zero a zero). Sia Di Paolo che Giacomini operano nel mondo dello spettacolo e si interessarono alla Samb, avendo anche un contatto con Renzi, già l’inverno scorso. Ora, però, i due smentiscono categoricamente qualsiasi trattativa. Renzi, poi, chiederebbe una cifra tra i duecentomila e i trecentomila euro, mentre i debiti assommano i mancati rimborsi, i lodi arbitrali da pagare agli e rossoblù, i premi, le pendenze con alcuni membri dello staff (uno di questi ha avviato una vertenza) e con i fornitori, per un totale di circa novecentomila euro. Non sono noccioline per un club di Serie D che da giugno dovrà riformare la squadra. I tempi stringono: tra un mese e mezzo i calciatori dovranno essere pagati per ottenere le liberatorie, altrimenti la Samb non potrà iscriversi al campionato.

Pierluigi Capriotti