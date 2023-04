Renzi paga la trasferta. La Samb ci prova

Oggi la Samb gioca a Piedimonte Matese, dove è arrivata ieri in seguito al pagamento della trasferta (hotel e trasporto) da parte di Roberto Renzi.

Il presidente rossoblù sembra essere sempre più in difficoltà economica, e molti dipendenti cominciano ad averne abbastanza.

Anzi, più che cominciano, ne hanno abbastanza già da un po’. La squadra gioca soltanto perché spera di incassare qualcosina. E qualcosina incasserà, non di più: a Pasqua, ad esempio, è arrivata una mancetta da ventimila euro, il trenta per cento dell’intero ammontare dei rimborsi di novembre.

Le difficoltà di Renzi sono evidenti, ma c’è anche chi non può più aspettare. Uno dei magazzinieri, infatti, non è andato in trasferta: Renzi, infatti, ha pagato un minimo, quello che può, anche ai due magazzinieri, ma uno dei due ha ritenuto si aspettava di venire pagato per tutto il dovuto. Non è stato così, anche per loro è arrivata una mancia, non di più. Ma è normale che si vada avanti vivacchiando. Renzi non solo non riesce a far fronte alle incombenze con la squadra, ma anzi non ha rispettato il pagamento dei lodi arbitrali del 31 marzo.

Ora ha un’altra scadenza e a fine aprile una terza. Se non paga, a luglio non potrà iscrivere la squadra. Deve quindi essere disperato, perché altrimenti non si spiegherebbe il tentativo di richiamare Valerio Antonini della Quanton Commodities. Ieri ci eravamo chiesti chi, da San Benedetto, potesse chiamare Antonini, così come lo stesso imprenditore aveva dichiarato in una recente intervista rilasciata al portale online di Gianluca Di Marzio. Ecco chi: Roberto Renzi.

Dopo non aver dato seguito alla trattativa a inizio marzo, pare che Renzi ci avrebbe ripensato e ora sarebbe pronto ad accettare i cinquecentomila euro promessi di Antonini, a patto che quest’ultimo si accolli i debiti (pare di circa un milione).

A questo punto, verrebbe da chiedersi in cosa sperava a marzo. Attendeva forse la manna dal cielo, faceva pretattica o credeva di poter cambiare improvvisamente le sorti economiche del club? Sta di fatto che ora Antonini sbandiera grandi progetti a Trapani, dove starebbe chiudendo per l’acquisizione del club siciliano.

Tornando al campo, i rossoblù oggi affrontano la Matese per cercare di allontanarsi, magari in maniera decisiva, dalla zona play out.

Non sarà una match facile, perché i campani sono sesti in classifica e hanno ottime individualità davanti.

Il tridente offensivo di Corrado Urbano, composto dall’ex Samb Vittorio Esposito, da Samuele Sorrentino e Daniele Napoletano, ha segnato la bellezza di ventotto gol.

Per intenderci, l’intera Samb ha segnato trentadue reti in totale. I rossoblù, poi, non potranno contare su Cardella e Mauthe, squalificati, mentre Alboni, Tassi e Angiulli potrebbero stringere i denti ed essere a disposizione.

Pierluigi Capriotti