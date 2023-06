Risolta la pratica iscrizione La Fermana aspetta Protti

Il giorno dopo il gong ufficiale al termine ultimo per le iscrizioni è anche il momento di tirare le somme sullo stato di salute della Lega Pro e in linea generale, a differenza di altri annate ben più problematiche, sembra che la situazione generale non sia così disastrata come testimonia la nota ufficiale emessa proprio dalla Lega Pro nel pomeriggio di ieri. "Il Consiglio ha constatato che la domanda di ammissione alla Lega Pro per la stagione 202324 è stata presentata da 59 club. Quindi il Consiglio ha visionato e certificato la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute comunicazioni agli organi federali competenti, che dovranno valutare la presenza dei requisiti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali. Soltanto il Pordenone Calcio non ha presentato domanda di iscrizione". Insomma ad eccezione dei friuliani (che stanno valutando la possibilità di ripartire dai dilettanti, probabilmente dall’Eccellenza) tute le altre hanno presentato domanda anche se tutta da verificare è la posizione del Siena che avrebbe presentato solo una parte della documentazione. Ma per l’ok definitivo e il via libera ufficiale per le 59 aventi diritto che hanno presentato domanda ci sarà da attendere ancora una settimana circa.

Entro il 30 giugno infatti ci sarà la comunicazione ufficiale sulle verifiche che la Covisoc farà su tutte le domande presentate. Anche per la Fermana dunque l’attesa è per l’ok definitivo, come ogni anno tra l’altro, che potrà a quel punto far alzare il sipario sulla settima stagione consecutiva ai nastri di partenza della Lega Pro. Salvo sorprese inaspettate non ci dovrebbero essere dubbi sulla presenza canarina dunque tra i Pro ma per l’ufficialità c’è dunque da attendere. Per il resto si continua a lavorare su due fronti, sempre sotto la supervisione dei socie e del direttore generale Andrea Tubaldi. Da un lato l’aspetto economico con il reperimento di nuovi sponsor e partner (ricordiamo che la società è aperta all’ingresso di nuovi soci che volessero rilevare parte o la totalità delle quote come confermato in conferenza stampa) per sopperire all’attuale "diminuito" del 30% del budget rispetto allo scorso anno.

Dal punto di vista tecnico al momento si attende la risposta ufficiale di mister Stefano Protti, sotto contratto anche per la prossima stagione dopo il rinnovo automatico legato alla salvezza, cui è stato presentato il programma che la società ha in mente per la stagione che va ad iniziare con inevitabili tagli e limiti di spesa. Si attende dunque la risposta del tecnico che si troverebbe dunque a ripartire con poche certezze con l’obiettivo di un’altra salvezza che sarebbe comunque difficile. La risposta è attesa dunque a breve giro di posta.