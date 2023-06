Rogo del Ballarin 42 anni fa Due le vittime

Ieri, 7 giugno 2023, ricorrevano i quarantadue anni dal rogo del Ballarin, il peggiore incidente mai avvenuto nella storia calcistica italiana. In quell’occasione persero la vita Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri, rispettivamente di ventitré e ventuno anni, mentre furono undici gli ustionati gravi e trasferiti d’urgenza nei più importanti centri italiani. In totale, quel 7 giugno 1981 ci furono 2 morti, 64 ustionati (di cui 11 in gravi condizioni) e un totale di quasi 100 feriti. Una tragedia avvenuta nel corso di una giornata di festa (la Samb tornava in Serie B) ricordata negli anni dai presenti, tra cui Walter Zenga, che nella foto canonica prima del match volge lo sguardo verso la Curva Sud, laddove l’incendio era appena iniziato. Quel giorno, la gara si giocò per far sì che l’uscita dei tifosi dallo stadio non intralciasse i soccorsi. Pochi anni dopo, nel 1985, fu inaugurato il Riviera delle Palme.