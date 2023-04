Romeo si fa valere, Misuraca non convince Parodi autorevole alla guida della difesa

Borghetto 5: F. Nardi è il suo incubo che lo trafigge due volte in mezz’ora. Forse non irreprensibile in occasione dell’ 1 a 0, incolpevole sulle altre reti. Poi, stranamente, incertezze diffuse alternate a buoni interventi. Eleuteri 6: quando può liberare la gamba, nel ruolo ha pochi rivali. Al momento di curare la fase difensiva però, qualche problema insorge.

Parodi 6: guida la difesa con autorità e risolve un paio di situazioni critiche (47’ st Vessella s.v.).

Pellizzari 6: è uno degli ex di turno. Varela è un brutto cliente, ma ben presto lo costringe a girare al largo.

Carosso 5,5: cerca di contenere Guglielmotti, accusando problemi alla distanza e prova a spingere (39’ st Tulissi s.v.).

Romeo 6,5: schierato nel terzetto che compone la linea di mediana, rincula per dare manforte al reparto arretrato. Quando sale si fa valere e porge l’assist a Maggio.

Giandonato 6: gestisce ritmi e palloni, provando a far male con i calci piazzati. Cerca anche di innescare gli avanti, trovando scarsa collaborazione (39’ st Spedalieri s.v.).

Misuraca 6: solita capacità di interpretare il match, ma stavolta è meno efficace e convincente del solito (39’ st Pinzi s.v.).

Neglia 5,5: i suoi ex tifosi lo beccano, lui prova a rispondere con una prestazione inappuntabile dal punto di vista dell’impegno, meno da quello della pericolosità.

Fischnaller 6: al rientro appare in fase di rodaggio e perde l’attimo in un paio di occasioni cruciali. Si sveglia nel finale, realizzando il dodicesimo gol stagionale.

Maggio 7: al primo pallone che tocca viene subito randellato. Come parte lo mandano per le terre e non sempre gli viene resa giustizia. Con queste premesse, nonostante il grande impegno non dovrebbe combinare tanto e invece trova un altro gol che riapre la partita (47’ st Sacco s.v.).

Mister Protti 6,5: quel che doveva fare, la Fermana lo ha fatto e pazienza se al Città del Tricolore le qualità tecniche e mentali denotate per larga parte della stagione si siano nascoste causa stanchezza. Reggio è un inciampo finale dopo un percorso di costante crescita, soprattutto da novembre in poi.

u. f.