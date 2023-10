Rossoblù a caccia dei tre punti. Lauro non cambia la Samb

Impegno fuori casa per la Samb che oggi affronta il Vastogirardi. Obiettivo: recuperare i punti persi per strada negli ultimi due turni. La squadra di mister Lauro è reduce da due pareggi consecutivi, quello di Avezzano e quello di domenica scorsa, al Riviera, contro il Fano. In particolare quest’ultimo grida vendetta con i rossoblù che non sono riusciti a conquistare i tre punti per un rigore fallito da Danilo Alessandro, proprio l’attaccante che era stato il protagonista della rimonta nella gara precedente. Ma, come ha detto lo stesso tecnico Maurizio Lauro, ieri, alla vigilia dell’incontro: "oramai questo fa parte del passato". "Il nostro obiettivo – ha detto ancora – è cercare di vincere ogni domenica e portare a casa i tre punti. Domenica scorsa non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo pensare a domani (oggi, ndr), alla partita che ci aspetta e alle insidie che troveremo". Prima insidia il campo: stretto, piccolo e sintetico. "Sarà – ha detto il mister – una sfida su un campo piccolo, potrebbe anche esserci vento, lì di solito ne tira molto. Ma sarà lo stesso campo per noi, come per loro. E’ un campo difficile. Incontreremo una squadra che gioca un buon calcio, dovremo essere bravi ad impattare bene la gara, fare una gran partita soprattutto da un punto di vista agonistico". Quattro punti in 4 partite per i molisani, che oggi giocano il secondo turno consecutivo in casa, dopo i 5 gol rimediati con l’Avezzano.

Dunque anche loro avranno voglia di riscatto. Doppia novità per il Vastogirardi degli ex Bifini, in panchina, e Acunzo, a centrocampo: sono stati tesserati gli under Bontempi e Zuccherato. La Samb vuole, invece, riprendersi la vetta. Fuori ancora Sbardella, pronto Pezzola. Lauro dovrebbe confermare l’usuale 4-4-2, che ha pareggiato 0-0 col Fano al Riviera delle Palme, domenica scorsa. Coco sarebbe confermato in porta, nel pacchetto arretrato Zoboletti, Pezzola, Sirri e Pagliari, in mediana Arrigoni e Barberini con Cardoni e Battista impiegati come esterni, davanti la coppia Tomassini-Alessandro.

Ancora panchina, dunque, per il centrocampista Paolini, appena 28 minuti giocati nelle ultime tre gare e dunque non ancora pronto per una maglia da titolare. I rossoblù sono partiti ieri pomeriggio, per il ritiro pre gara. A sostenerli oggi non ci saranno i tifosi poiché la trasferta è stata vietata ai residenti della provincia di Ascoli Piceno dopo gli incidenti nel post partita di Avezzano. Sono comunque 250 i biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb di altre province, acquistabili direttamente allo stadio Di Tella, al prezzo di 10 euro (diritti di prevendita inclusi). La partita verrà trasmessa in diretta streaming a pagamento sulla pagina Facebook del Vastogirardi al costo di 7,60 euro. A dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Antonio Savino di Torre Annunziata.

s. v.