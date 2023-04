Salvezza anticipata Si fa festa in casa Fermana

Iniziative di fine stagione a casa Fermana. Se da un lato i soci si stanno riunendo praticamente ogni cinque giorni al fine di pianificare al meglio l’annata ventura e vagliare ogni singola figura, di campo e non, al fine di comprendere se possa ancora essere ritenuta funzionale al progetto di ristrutturazione preannunciato, dall’altro ecco due doverosi momenti di convivio e ricordo che la società di viale Trento ha condiviso con squadra e cittadinanza. Il primo, la cena di fine stagione di venerdì. Dirigenti, componenti dei vari staff, parco giocatori al completo nonché dipendenti e collaboratori hanno trascorso una serata conclusa con abbracci, pacche sulle spalle ed arrivederci al pre ritiro di luglio, in una rilassata atmosfera di amicizia e comunione di intenti.

A fare gli onori di casa ed a porgere i saluti sono stati il presidente Umberto Simoni, l’ amministratore delegato Vinicio Scheggia, il Direttore Generale Andrea Tubaldi, che nella scaletta degli interventi hanno preceduto il sindaco Paolo Calcinaro, l’Assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, mister Stefano Protti e capitan Manuel Giandonato. "Una serata di grande convivialità, siamo stati veramente bene – ha commentato l’assessore Scarfini –. È stata anche l’occasione per fare un piccolo resoconto di questa appena terminata e molto positiva annata sportiva. La Fermana in città provoca emozioni importantissime, del tutto particolari ed è realtà alla quale credo sia doveroso stare vicini così come la media spettatori ha ben evidenziato, ponendo il pubblico fermano nelle primissime posizioni di questa speciale classifica".

Salvezza anticipata come da auspici della vigilia: "Assistere alle gare della squadra della nostra città è sempre un piacere, perché al di là del bel gioco in campo sì è notata grande aggregazione, al punto tale che lo stadio Recchioni è tornato ad essere il fulcro delle domeniche cittadine". Dopo la delusione di Viterbo di un anno fa, ci voleva proprio: "Constatiamo il ritorno dell’entusiasmo, grazie ad una società che è al tempo stesso avveduta, umile e grintosa, capace di costruire una buonissima squadra che ha divertito e soddisfatto un pubblico che l’ha costantemente seguita anche in trasferta".

Società che sta già programmando il futuro: "La Fermana sta militando in Serie C da sei anni consecutivi – ha concluso l’assessore allo sport – ed a parte l’Ascoli in B, nelle Marche non c’è altro sodalizio che può vantare una continuità nel Pro così importante". Poche ore prima, a Casa Fermana i tifosi avevano consegnato i riconoscimenti "Canarino dell’anno" (premio alla memoria di Alvaro Falconieri) e "Rivelazione dell’anno" (premio alla memoria di Simone Seghetta) rispettivamente a Manuel Giandonato e Matteo Maggio.

