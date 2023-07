Samb, Renzi non molla e presenta domanda di iscrizione

La San Benedetto calcio c’è. La Samb di Renzi no. Nessuna sorpresa quindi nell’ultima giornata utile per presentare le iscrizioni al prossimo campionato di Lega nazionale dilettanti. La San Benedetto calcio di Vittorio Massi ha infatti depositato tutta la documentazione per tempo, mentre in Lega è solo arrivata la domanda di iscrizione della Samb di Renzi, priva della documentazione relativa ai pagamenti dei rimborsi e alle altre certificazioni. Ora Renzi avrà tempo fino alle 20 del 24 luglio per depositare tutto. Di conseguenza, Luigi Rapullino ha scelto l’unico progetto credibile che oggi rappresenta la piazza di San Benedetto, e ieri è arrivata l’ufficialità dell’accordo di sponsorizzazione tra la società dell’imprenditore e la squadra di Massi.

Nel prossimo campionato, quindi, la San Benedetto calcio porterà sul petto lo sponsor Sideralba. D’altronde, nelle interviste concesse nel finale di campionato scorso, Rapullino aveva sottolineato che avrebbe affiancato un progetto serio, seppure non avrebbe preso in considerazione un contratto di sponsorizzazione nel caso in cui ci sarebbero state due Samb. Inoltre, la San Benedetto calcio ha trovato un accordo con il Comune di Monsampolo per gestire il Samba Village, che quindi passa di mano.

Per la precisione, e per accelerare i tempi, la San Benedetto calcio ha trovato beneficerà del terreno su cui si allenerà anche la Vis Stella, mentre al Ciarrocchi resteranno le giovanili rossoblù. Sì, rossoblù, perché questi saranno i colori ufficiali della maglia rivierasca, che è stata presentata sempre ieri ed è firmata Kappa, che ha mantenuto la canonica divisione a metà e col doppio colore. Per quanto riguarda il calcio mercato, la San Benedetto calcio sta stringendo per Andrea Arrigoni della Fidelis Andria. Le parti sono vicine e c’è da limare qualche dettaglio per definire l’accordo che potrebbe portarlo a San Benedetto.

La società è fiduciosa e spera chiudere la trattativa per la metà della prossima settimana. Simone Tomassini, punta centrale folignate da tredici gol in trenta apparizioni nell’ultima stagione con l’Orvietana, firmerà il suo contratto lunedì. Per quanto concerne l’ultima punta over da contrattualizzare dopo Danilo Alessandro e Simone Tomassini, il diesse rossoblù De Angelis attenderà ancora qualche giorno per capire se si apriranno opportunità dalla Serie C. Sono già dieci gli acquisti della San Benedetto calcio, che quindi potrà partire per il ritiro di fine luglio con una buona base di squadra sulla quale Maurizio Lauro potrà lavorare a fondo per il suo 4-3-3.

A questi si accoderanno i giovani e alcune riconferme dalla vecchia squadra.

p. c.