Samb sul campo del Matese Difficile tappa per la salvezza

Meno quattro al termine del campionato. Quattro le gare che mancano per chiudere questa pessima stagione per la Samb. Una stagione surreale: società assente (il presidente Renzi si fa vivo solo in tribuna a vedere le partire scortato dalle forze dell’ordine, è indietro di 5 mensilità sui rimborsi alla squadra e ai dipendenti), squadra in autogestione e piazza ormai distaccata da qualsiasi vicenda riguardi questa Samb. La città ne vuole una nuova. Al di là di quello che accadrà, però, Manoni e i suoi la salvezza sul campo la vogliono conquistare. Il mister ha palesato, giovedì scorso, al termine dell’incontro con il Fano, l’amarezza di trovarsi soli in questa situazione ma le sue parole non hanno sortito effetti. E la Samb, in trasferta, domenica, contro il Matese, con ogni probabilità si ritroverà ancora una volta da sola. La salvezza, almeno sul campo, però, non è un obiettivo irraggiungibile. Sempre che i rossoblù riescano a gettarsi alle spalle la sconfitta subita con il Fano. Domenica, contro il Matese che ha poco da chiedere ormai, è a 4 punti dai playoff che comunque non regaleranno nulla a chi li vincerà, la Samb non può tanto permettersi di sbagliare. Le dirette concorrenti hanno, almeno sulla carta, confronti più agevoli. L’Avezzano, a pari punti con la Samb, se la giocherà con il fanalino di coda Tolentino, quindi facilmente si potrebbe portare sopra la Samb. Sotto, a quattro punti, c’è il Roma City, in piena zona playout. Potrebbe conquistare punti preziosi perché incrocia, domenica, il Notaresco, penultima in classifica.

Incroci, insomma, che qualche difficoltà alla Samb la potrebbero creare. Tanto più che Manoni deve fronteggiare diverse assenze in rosa. La prima, quella di Federico Cardella. Due le giornate di squalifica comminate all’attaccante, espulso nei minuti iniziali del secondo tempo della gara disputata al Riviera delle Palme, contro il Fano, giovedì scorso. Il calciatore paga l’atteggiamento avuto nei confronti dell’arbitro.

Aveva usato "espressioni irriguardose", come riportato tra le motivazioni del giudice sportivo, contro il direttore di gara. Manoni, però, recupera Vita che ha scontato il turno di. Un turno di stop anche per Mauthe che era in diffida e giovedì, contro il Fano, ha rimediato un altro giallo. Dovrebbero, invece, rientrare Federico Angiulli che, giovedì scorso, contro il Fano, aveva lasciato il campo per un problema alla caviglia, e Lorenzo Tassi che pure era stato sostituito per una botta. I due si stanno allenando regolarmente anche se restano sotto osservazione. Da valutare anche le condizioni di Lorenzo Alboni. Oggi si conoscerà l’esito dell’ecografia alla quale si è sottoposto ieri. Karkalis starebbe recuperando, out gli infortunati da lungo tempo Chinellato e Zaffagnini. Sempre ai margini della squadra il centrocampista Luca Lulli e l’attaccante Giuseppe Torromino.