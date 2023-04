Samb, tengono banco debiti e questioni finanziarie

La Samb va a giocare con la Matese, a Piedimonte Matese, tra le solite polemiche e i guai finanziari. Non c’è solo la questione lodi arbitrali non saldati, ma anzi ieri è circolata la notizia che Canali, da anni vicino alla Samb — anche quando la squadra era in difficoltà; anche senza ricevere quanto dovuto — avrebbe potuto non garantire il trasporto in Campania. La notizia, però, è stata smentita dal patron Cesarino Canali, che quindi garantirà il servizio. Anzi, secondo Canali, Renzi avrebbe saldato quanto dovuto. Strano, comunque, che Renzi abbia coperto le pendenze con il servizio di trasporto nei giorni in cui dovrebbe saldare la nuova rata riguardante i lodi arbitrali in scadenza oggi. Chissà che non riesca a sborsare i quindicimila euro dovuti, anche, per la rata saltata il 31 marzo scorso. Il mancato pagamento dei lodi scaduti a fine mese scorso, però, potrebbe portare a una nuova inibizione per Roberto Renzi, per non parlare della necessità di avere i conti in ordine per poter iscrivere la squadra al prossimo campionato. Inoltre, dopo quella odierna, ci sarà una nuova tranche di pagamenti dei lodi, fissata per fine mese e sempre da quindicimila euro. Nel frattempo, Antonini della Quanton Commodities vuole accasarsi al Trapani, dove dice di aver già acquistato la squadra di basket per poi creare una polisportiva con il calcio. In tre anni, ovviamente, la Serie B, partendo sempre dalla D. Di San Benedetto dice che ben gli sta, che la Samb può restare in D a vita. Addirittura, dice di ricevere continuamente chiamate per tornare sui suoi passi (sarebbe curioso sapere quanti conoscenti abbia in città). Tornando al calcio, oggi i rossoblù sosterranno la rifinitura per poi partire alla volta di Piedimonte Matese. Per la trasferta campana non ce la farà a recuperare Lorenzo Alboni, mentre i centrocampisti Angiulli e Tassi, ed il difensore Karkalis saranno finalmente arruolabili. Con la Matese, gli uomini di Manoni proveranno ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playoff, ma lo faranno senza Cardella, squalificato per due giornate dopo le proteste con il Fano. Infine, oggi alle 16, al ristorante Peperoncino saranno disponibili altre duemila t-shirt celebrative del centenario, acquistabili con un’offerta libera.