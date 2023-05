Samb, ultimo atto al Riviera con l’Avezzano

Ultimo atto di una stagione tra le peggiori della storia rossoblù: oggi la Samb affronta l’Avezzano e poi si aprirà il capitolo societario, che sarà lungo, perché Renzi avrà ancora quasi un mese per pagare i rimborsi e capire quale futuro dare alla sua società. Al Riviera delle Palme, la squadra di Manoni affronterà l’Avezzano, che tra le due squadre è l’unica veramente interessata al risultato. Gli abruzzesi, infatti, devono ottenere almeno un punto per garantirsi la salvezza e tenere a un minimo di distanza il Roma City, che insegue a un punto di distanza. Se le due squadre dovessero terminare il campionato a pari punti, comunque, sarebbe l’Avezzano a salvarsi in virtù della migliore differenza reti, a meno che il Roma City non batta il Tolentino con una goleada e gli abruzzesi non perdano sonoramente con la Samb.

Dal punto di vista individuale, l’Avezzano può contare sul buon apporto offensivo del centravanti Dos Santos, autore di dieci gol, mentre i suo compagni di reparto nel 3-5-2 di Marco Scorsini, Cissè e Pellecchia, sono fermi a quattro gol ciascuno. Per il match, Manoni non potrà contare su Diego Conson. Il difensore campano ha accusato nuovamente un problema al polpaccio destro, quello che già in passato lo aveva costretto a stare fuori per qualche settimana. Al suo posto la scelta già scontata sarebbe quella di Karkalis, ma la Samb, non dovendo chiedere più nulla al campionato, potrebbe scegliere di far giocare il giovane diciottenne Sciarra. In alternativa ci sarebbe anche Mauthe. Per il resto, nel 4-3-3 di Manoni non dovrebbero esserci grosse sorprese. Guerrieri è fuori per infortunio, per cui al suo posto di sarà Marone, che parò due rigori consecutivi contro la Vastese. La linea di difesa, detto di Conson, sarà completata da Agostinone, Viscardi e Luzzetti; a centrocampo ci saranno Favo Angiulli e Proia, mentre in attacco Cardella farà reparto con Vita e Marras (o Del Moro). Oggi, il Pineto deve vincere dopo essersi complicato la corsa alla vittoria nelle ultime gare, perdendo ben sette punti rispetto alla Vigor Senigallia. Dietro, invece, il Roma City proverà ad agganciare proprio l’Avezzano.

La classifica del girone F di Serie D, prima dell’ultimo atto di campionato, recita: Pineto 69, Vigor Senigallia 67, Trastevere 61, Alma Juventus Fano 57, Cynthialbalonga 49, Matese 47, Porto D’Ascoli 44, Sambenedettese, e Chieti 43, Nuova Florida e Vastogirardi 42, Avezzano 40, Roma City 37, Vastese 36, Termoli e Notaresco 31, Montegiorgio e Tolentino 28. Il programma della giornata odierna prevede: Pineto - Vastese, Chieti - Matese, Cynthialbalonga - Vastogirardi, Montegiorgio - Vigor Senigallia, Nuova Florida - Termoli, Notaresco - Fano, Sambenedettese - Avezzano, Trastevere - Porto D’Ascoli, Tolentino - Roma City. Tutte le partite si disputeranno alle 15 di oggi.

Pierluigi Capriotti