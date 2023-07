Samb, ultimo giorno per iscriversi al campionato

Scade oggi, alle 18, il termine per presentare la domanda di iscrizione alla Lnd per il prossimo campionato. Fallito il tentativo di acquisizione di un imprenditore pugliese nella giornata di mercoledì, a ieri la Sambenedettese di Roberto Renzi non aveva presentato ancora nulla. Ciò non toglie che oggi Renzi possa presentare la semplice domanda di iscrizione senza corredarla dei pagamenti ai calciatori che non sono ancora stati fatti (la Samb è in arretrato dei rimborsi ai tesserati da novembre scorso), della fideiussione e dell’attestato del Comune per l’utilizzo dello stadio Riviera delle Palme. Laddove Renzi presentasse la domanda guadagnerebbe tempo per risolvere la delicata situazione della sua società. E’ difficile ma non è comunque una ipotesi da escludere.

La Covisod si esprimerà entro il 21 luglio sulle domande di iscrizione che perverranno oggi. Le società non in regola dovranno provvedere a mettersi in regola presentando ricorso entro il 24 luglio. Il parere definitivo la Covisod lo darà il 27 del mese e lo comunicherà al consiglio direttivo della Lnd. Quindi, se Roberto Renzi entro oggi non presenterà nulla, la Samb sarà esclusa dal prossimo campionato sin da da oggi altrimenti occorrerà attendere l’eventuale esito del ricorso e il parere della Covisod il 27 luglio. E’ chiaro che per regolarizzare la situazione Renzi deve trovare uno stadio (con il Comune di San Benedetto per il Riviera ha un debito di circa 25mila euro) in cui giocare le gare interne, pagare gli arretrati ai calciatori e pure i lodi arbitrali relativi ai calciatori in rosa durante la gestione Serafino. Senza considerare poi che c’è tutta la questione delle quote pignorate. Salvo sorprese dell’ultima ora, in sostanza, la Samb di Roberto Renzi difficilmente riuscirà ad andare avanti. Parliamo di una Samb che la città non ha mai riconosciuto come tale al punto che i tifosi a metà dello scorso campionato hanno anche iniziato a disertare lo stadio. Le speranze dei tifosi ad oggi sono tutte riposte nella San Benedetto calcio di Vittorio Massi che indosserà i colori rossoblù così da dare un seguito alla storia calcistica centenaria della città.

A differenza della Samb, la San Benedetto calcio ha già presentato tutto ed è anche molto avanti con il progetto tecnico. Ogni giorno annuncia colpi di mercato e dopo quelli di Paolini, Alessandro e Sbardella di mercoledì, ieri sono arrivate anche le firme di altri due calciatori. Si tratta di Nazareno Battista, attaccante esterno, classe 1998, 87 presenze e 21 gol in serie D. Era già nella formazione del Porto d’Ascoli ed è stato quindi riconfermato dalla società di Massi. Formalizzato anche l’accordo con Karim Cardoni, giovane esterno destro, classe 2004, scuola Samb e reduce da 5 gol e 31 presenze nell’ultima stagione in serie D al Montegiorgio. Cardoni arriva a titolo definitivo.

s. v.