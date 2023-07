Sambenedettese, Renzi ha 10 giorni per regolarizzare la posizione

La Covisod non ci metterà molto a vagliare le carte della Sambenedettese di Roberto Renzi. Alla domanda di iscrizione avanzata dalla società dell’imprenditore romano non è stato allegato nulla di quanto necessario per ottenere la partecipazione al prossimo campionato di Lega nazionale dilettanti. Renzi però ha ottenuto altri dieci giorni di speranze e avrà tempo fino alle 20 del 24 luglio per regolarizzare la sua posizione, e cioè ottenere le liberatorie dai calciatori (per farlo, deve pagare i rimborsi), saldare i lodi arbitrali (che altro non sono che debiti sportivi), esibire una fideiussione bancaria da trentunomilia euro e pagare la tassa da sedicimila e cinquecento. Infine, deve trovare uno stadio per far giocare la Samb e accludere la documentazione, posto che non potrà avere il Riviera delle Palme, che non gli sarà concesso. Insomma, per vedere la Samb di Renzi in D l’anno prossimo ci vuole un miracolo, ma di quelli grossi, come nel film "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi.