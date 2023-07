San Benedetto Calcio, c’è Orfano dal Lecce Si allarga la pattuglia degli under arrivati

Ancora un under per la San Benedetto calcio: dal Lecce, con la formula del prestito secco, è in arrivo il giovane diciottenne Marco Orfano, classe 2005 e terzino sinistro cresciuto in Salento. Orfano ha giocato con una delle giovanili più in salute d’Italia, tanto che la Primavera di Pantaleo Corvino ha vinto il campionato di categoria. Il suo arrivo sarà il quarto in un paio di giorni, perché seguirà quelli di del difensore centrale del Brindisi, Alex Sirri, del centrocampista del Notaresco, Luca Daniel Scimia e dell’esterno difensivo del Gallipoli, Federico Chiatante. Tre over per Maurizio Lauro, che vanno ad affiancarsi a Simone Tomassini e Leonardo Pezzola, già arrivati una settimana fa, attirati anche dal primo acquisto Danilo Alessandro. Si tratta di colpi di peso, cui faranno seguito gli arrivi di altri under oltre Orfano. È in pratica in chiusura la trattativa per l’attaccante del Montegiorgio, Karim Cardoni classe 2004, mentre potrebbe sfumare quella per il portiere della Puteolana Domenico Lamberti. Sul fronte degli over, invece, visto che Antonelli si è accasato alla Cavese, i rossoblù di Fausto e Vittorio Massi stanno virando su Andrea Arrigoni, che nelle idee tattiche del tecnico Maurizio Lauro dovrebbe ricoprire il ruolo di playmaker. Il centrocampista è in forze alla Fideli Andria e De Angelis ci sta lavorando. É in arrivo, invece, un altro difensore: si tratta di Luca Sbardella del Cynthialbalonga. Classe 1993, Sbardella vanta una lunga esperienza in Serie D. Intanto la società rivierasca ha definito l’accordo con lo sponsor tecnico per la prossima stagione, e si tratta della Kappa.

Inoltre, è stata fissata un’amichevole per il prossimo 13 agosto al Tubaldi contro la Recanatese, mentre un’altra sarebbe stata programmata per il 9 agosto, contro il Tolentino (e in questo caso si dovrebbe giocare al Ciarrocchi).

Nessuna novità positiva, invece, da Roma, dove a Renzi sono stati comminati sei mesi di inibizione più un’ammenda di mille euro per l’As Sambenedettese Srl. Non è una novità, perché l’inibizione si va a sommare ai nove mesi già inflittegli per non aver pagato Mauro Antonioli. Ora, il nuovo provvedimento ha a che fare con il mancato pagamento dei rimborsi. Per Renzi si tratta della terza inibizione. La prima, della durata di due mesi, fu per la nota vicenda relativa alla compensazione di crediti d’imposta riferibili a soggetti terzi. Intanto, in città non si spengono le voci su un’eventuale cessione a Francesco Angelini. C’è persino una data, definitiva: oggi. Staremo a vedere, ma tutto sembra assurdo, tanto più che il Tribunale di Ascoli ha rimandato l’udienza per le quote pignorate alla Garigliano da parte del Gruppo Tempo. La gente comunque, ha già scelto da che parte stare, e ha invitato a suo tempo Angelini a non presentarsi in città.