San Benedetto Calcio e Alessandro: è fatta

Se si deve dar retta ai social, l’approdo di Danilo Alessandro a San Benedetto è questione di tempo. In pratica, invece, l’affare sembra concluso. Sul suo profilo personale, infatti, Alessandro ha postato un’immagine del lungomare di San Benedetto con una clessidra, un po’ come a dire che il tempo scorre rapidamente e presto ritroverà la Riviera. Da calciatore stavolta, e non da ospite come è avvenuto mercoledì scorso, quando la dirigenza della US San Benedetto Calcio ha incontrato il bomber ex Lumezzane alla Croisette. Quello di Danilo Alessandro non sarebbe stato un sì scontato, perché Livorno e Trapani gli sono addosso, e poi anche Campobasso e Cynthialbalonga. D’altronde, stiamo parlando di un profilo che dà la misura delle ambizioni di Vittorio Massi e del suo gruppo di lavoro, con in testa il direttore sportivo Stefano De Angelis. Trentacinque anni, Alessandro ha vinto varie volte il campionato di Serie D. L’ultimo successo risale a poco tempo fa, quando ha vinto il torneo 20222023 con il Lumezzane, segnando ventuno gol in trentaquattro partite. In Serie D, poi, ha una media realizzativa altissima: tra assist e gol viaggia a un’azione decisiva ogni novanta minuti, e questo a partire dal 2018. Chiusa la trattativa e l’accordo con l’ala romana, per il quale ha contato anche l’ottimo rapporto con De Angelis (il sambenedettese lo ha diretto a Campobasso, quando Alessandro scese in campo ventidue volte). Ma il San Benedetto Calcio non si ferma alla punta. La prossima settimana la società di Massi definirà quali elementi del Porto D’Ascoli resteranno anche nel futuro progetto rivierasco. Resteranno i giovani, come Pietropaolo, Evangelisti e Zoboletti, e forse anche gli over Battista e Buonavoglia. Non ci sarà invece il ritorno di Napolano, che anzi ha salutato la sua e squadra e proseguirà altrove.

Sui social, Napolano ha scritto: "Quattro anni ricchi di emozioni, vittorie, sconfitte ed abbracci. Insieme abbiamo vinto tanto e portato storicamente questo piccolo quartiere ad un passo dal professionismo. Non finirò mai di ringraziare la famiglia del Porto d’Ascoli". In entrata, poi, De Angelis segue pure il centrocampista Antonelli e il difensore Luka Tomas, entrambi del Lumezzane. A inizio prossima settimana, poi, arriveranno notizie da Simone Paolini della Fidelis Andria, anche lui centrocampista d’esperienza e reduce da una buona stagione in Serie C. Infine, dopo il vice Marco Mancinelli e il preparatore atletico Paolo Amadio, la nuova società ha definito anche il preparato dei portieri, che sarà Francesco Terrani. Per Terrani, 61 anni di Vigevano, si tratta di una riconferma, perché ha rivestito lo stesso ruolo nel Porto d’Ascoli nelle ultime tre stagioni.

