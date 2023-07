San Benedetto Calcio, Pronti per l'Iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti

La San Benedetto calcio sarà una delle prime squadre a iscriversi alla prossima Lega nazionale dilettanti. Non manca praticamente nulla e domani pomeriggio tutti gli incartamenti saranno inviati in Lega. Nella mattinata di domani, infatti, la San Benedetto calcio riceverà l’autorizzazione per l’utilizzo della stadio Riviera delle Palme per le gare casalinghe della stagione 20232024. Tutte le altre documentazioni sono a posto e quindi la società dei fratelli Vittorio e Fausto Massi sarà ai nastri di partenza della prossima annata in rappresentanza della città. Una situazione, quella della San Benedetto calcio, diametralmente opposta rispetto alla società di Roberto Renzi, per la quale non è praticamente pronto nulla e che dovrà risolvere tutta la sua infinita lista di guai entro questo venerdì, quando alle 18 scadranno i termini per l’iscrizione. Nel frattempo, Stefano De Angelis sta lavorando anche alla costruzione del gruppo, già ben avviata visto che il ritiro partirà questo fine mese e il campionato domenica 4 settembre.

Dopo gli acquisti importanti in difesa e in attacco, il sodalizio rossoblù sta ragionando sulla zona nevralgica del campo, la mediana, con De Angelis che incontrerà nella settimana entrante Simone Paolini, sambenedettese class ‘97 in forza alla Fidelis Andria e con una lunga esperienza in Serie D. Un altro obiettivo concerne Andrea Arrigoni, calciatore esperto con più di trecento apparizioni in Serie C (è stato anche capace di vincerla da protagonista a Lecce) e ancora tentato da squadre professionistiche. La trattativa dovrà necessariamente essere più lenta ma un incontro con Arrigoni è stato programmato sempre per questa settimana: l’interesse nei confronti del nuovo progetto rivierasco, evidentemente, c’è. Un’altra ipotesi per il centrocampo è quella di Lorenzo Ranelli del Carpi, con il quale ci sarà pure un contatto e che viene da varie esperienze in Lega nazionale dilettanti. In porta, non sembra che Domenico Lamberti della Puteolana si sia deciso ad accettare la proposta rossoblù, perché comunque sarebbe in ballottaggio con Stefano Coco, anche lui portiere under già ufficializzato. mercoledì, invece, firmeranno Danilo Alessandro e Luca Sbardella, così come il giovane terzino Marco Orfano che arriverà in prestito dal Lecce. Intanto De Angelis sta ragionando con la Fermana per il giovane esterno sinistro difensivo Francesco Pistolesi, che nella passata stagione ha giocato nel Montegiorgio.

Ci sono tutti, quindi, i presupposti per vedere la società rivierasca lottare con Campobasso e Aquila nel prossimo campionato. Sono tre, infine, ce le amichevoli definite finora: il 9 agosto con il Tolentino al Ciarrocchi; il 13 agosto al Tubaldi contro la Recanatese e il 19 agosto contro il Rieti, sempre al Ciarrocchi.