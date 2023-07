San Benedetto, Nuovo Colpo di Calcio e Debiti da Saldare

La San Benedetto calcio piazza un nuovo colpo. Ieri il ds Stefano De Angelis ha definito l’accordo con il centrocampista, classe 1997, Simone Paolini. Nato a San Benedetto, nell’ultima stagione alla Fidelis Andria, ha collezionato 150 presenze e messo a segno 21 reti tra serie B e C. Mercoledì mattina la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte del club. Paolini per la prima volta in carriera accetta così di giocare in serie D. Ma il centrocampo non è ancora completo. Il ds De Angelis sta cercando di stringere con Andrea Arrigoni della Fidelis Andria ed è in attesa di una risposta da parte del calcciatore. Così come attende una risposta dal giovane portiere della Puteolana Domenico Lamberti. In settimana le firme dell’attaccante del Lumezzane Danilo Alessandro, del difensore del Cynthialbalonga Luca Sbardella, dell’esterno difensivo del Lecce Marco Orfano e dell’attaccante Karim Cardoni, svincolato dal Montegiorgio. Nel frattempo oggi la società dovrebbe già avere da parte del Comune la concessione dello stadio Riviera delle Palme per le gare interne, così da definire la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Come è noto si tratta di un atto necessario per l’iscrizione, tutte le squadre devono presentare l’atto di concessione o utilizzo dell’impianto in cui giocheranno le gare interne, pena l’esclusione dal campionato. La Samb di Renzi questa richiesta al Comune non l’ha ancora fatta ma dalle parti del sindaco Antonio Spazzafumo con qualche messaggio si è fatto vivo l’imprenditore monegasco Francesco Angelini chiedendo un incontro e l’iban sul quale versare gli arretrati che la Samb deve al Comune per l’utilizzo nelle gare interne, 17 partite, della passata stagione.

La Samb di Renzi deve al Comune 25mila euro. L’iban il Comune lo ha comunicato ma di versamenti ancora non se ne vedono. Il debito ad oggi resta. Ma a che titolo Angelini parla per conto della Samb? L’ha comprata? Sull’argomento continuano a rincorrersi voci, addirittura si vocifera di una conferenza stampa per giovedì prossimo, ma ai fatti ancora nulla si vede e i termini per l’iscrizione al prossimo campionato stanno per scadere, entro venerdì vanno ripianati i debiti sportivi (rimborsi e lodi arbitrali) e presentato l’atto di utilizzo del Riviera e c’è ancora il debito con il Comune. A proposito di questo, laddove Angelini dovesse davvero chiudere questa operazione si troverà a fronteggiare un grande problema. Il Comune non gli concederà la concessione dell’impianto. Proprio ieri la giunta ha approvato una delibera in merito alla concessione del Riviera delle Palme e nell’atto non soltanto si chiedono garanzie, dunque una fideiussione bancaria di importo pari al canone di utilizzo complessivo per l’intera stagione, ma si definiscono anche i criteri di concessione dell’impianto: otterrà la concessione la società che non avrà leso il nome della città di San Benedetto e che non avrà reiterate esposizioni economiche derivanti da ritardi mancati pagamenti dei canoni di utilizzo dell’impianto. E non è certo il caso della Samb di Renzi o di Angelini nel caso l’acquisisse.

