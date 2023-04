Scheggia: "Fermana, ripartiamo dai ragazzi"

Fermana, quale futuro? Lo abbiamo chiesto all’ad Vinicio Scheggia alla vigilia dell’ultima gara di un campionato che ha già sancito la salvezza.

Annata irta di difficoltà, ma alla fine il coraggio ha premiato gli audaci o gli avveduti?

"C’era il rischio di capitolare, ma alla fine siamo riusciti a centrare ognuno gli obbiettivi prefissi. I meriti vanno suddivisi tra tutti: dal mister ai giocatori, passando per i componenti degli staff sino ad arrivare ai collaboratori. Tutti hanno lavorato sodo dopo aver compreso una situazione complessa e creduto in noi, trovando subito l’alchimia giusta per arrivare al traguardo".

Sarete già al lavoro per impostare la prossima stagione, che vedrà la Fermana ancora ai nastri di partenza della C.

"Il futuro lo dico subito, poggerà su di un budget che non sarà pari a quello di quest’anno, ma che andrà visto al ribasso e non di poco. Dobbiamo operare una ristrutturazione in tutti i settori, ma saremo più chiari dopo la prima decade di maggio: se la Fermana deve restare in piedi, non possiamo sforare".

I singoli: dopo il tecnico, cui la salvezza ha assicurato il rinnovo, restano da vagliare tante altre figure.

"Alcuni hanno il contratto in scadenza e bisognerà vedere se accetteranno di restare. Da parte nostra c’è la buona volontà, poi chi accetterà il progetto che verrà stilato sarà dei nostri, diversamente no".

Fondamentale recuperare il quartier generale della Cops ed impostare un Settore Giovanile di più ampio respiro "Per la Cops, credo che qualcosa si stiano impegnando a fare. Noi abbiamo presentato un progetto per un Centro Sportivo che svolga una funzione sociale e sia inclusivo verso tutti coloro che vogliono fare sport. Per quanto concerne il Settore Giovanile, è risaputo che la Fermana ha carenza di impianti e per farlo ci dobbiamo aggregare alle società limitrofe. Dico no ai settori giovanile per ogni quartiere, ma acquisire la mentalità di unirsi per dare ai ragazzi maggiori possibilità di sbocchi. Guardate la Vigor Senigallia, composta da tanti giocatori provenienti dal vivaio. Invito tutti ad abbattere le barriere ed avere, per crescere insieme, una differente sensibilità. Ne gioverebbe la città".

Settore Giovanile. Dopo il pari del match di andata, la Primavera di Ciocci disputa oggi il ritorno dei play out in casa del Gubbio. Per salvarsi serve un successo. Ultima stagionale, domani, per U15 ed U17, impegnate al Postacchini di Capodarco contro i pari età della Vis Pesaro.

Uberto Frenquellucci