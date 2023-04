Scontro playoff tra Fano e Cynthia

A tre giornate dal termine molte squadre sono impegnate nella lotta per non retrocedere, mentre il Pineto, in caso di vittoria con il Porto D’Ascoli e contestuale sconfitta della Vigor Senigallia, potrebbe già festeggiare oggi la vittoria del campionato. La classifica del girone F di Serie D, infatti, recita: Pineto 67, Vigor Senigallia 61, Trastevere 58, Alma Juventus Fano 51, Cynthialbalonga 48, Matese e Porto D’Ascoli 43, Sambenedettese, Avezzano e Chieti 40, Vastogirardi e Nuova Florida 39, Roma City 36, Vastese 33, Termoli 30, Montegiorgio 28, Notaresco 27, Tolentino 22. Il programma della giornata odierna prevede: Pineto - Porto D’Ascoli, Chieti -Termoli, Cynthialbalonga - Fano, Montegiorgio - Matese, Nuova Florida - Roma City, Notaresco - Vastese, Samb - Vastogirardi, Tolentino - Trastevere, Vigor Senigallia - Avezzano. Tutte le partite si disputeranno alle 15 di oggi.