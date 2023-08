Serie C: Inserto Speciale su Fermana, Spal, Perugia e Pescara Il campionato della gente torna in campo: la Serie C riparte con due squadre retrocesse dalla B, una dal girone A e una dal C. Quattro marchigiane, tra cui Fermana, cercheranno di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Un focus sui giovani e sugli arbitri in "Fermo", gratis con il Resto del Carlino.