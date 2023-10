Sessione di video poi tutti in campo

L’ora del derby si avvicina. Sessione video

e poi in campo i ragazzi di Bruniera nella giornata di sabato. Stamattina ci sarà la rifinitura al Pelloni, per non appesantire il Recchioni, osservato speciale in questo inizio di stagione per le condizioni. La partenza per Pesaro è in programma per lunedì mattina con il fischio d’inizio alle 20:45 al Benelli. Intanto sabato sera la contrada Pila ha festeggiato la vittoria della Cavalcata dell’Assunta e c’è stata anche una rappresentanza della squadra alla cena composta dal club manager Walter Matacotta e il centrocampista Jacopo Gianelli, alle prese con il recupero dall’infortunio. Si ipotizzava la presenza anche di qualche altro componente della prima squadra ma è stato fatto muro. Giustamente la testa dei ragazzi è solo per il derby di lunedì e vogliono mantenere tutti concentrati per quella che al momento è già la partita più importante della stagione.

fi. ro.