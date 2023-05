Settima decisiva per il futuro gialloblù Calcinaro: nessuno abbandoni la Fermana

Nella sala riunioni della casetta rossa di viale Trento, componenti del Consiglio di Amministrazione e figure di supporto si riuniranno mercoledì per stabilire le linee direttive per la Fermana 20232024. Data da cerchiare con il pennarello rosso, allora, consapevoli che dagli indirizzi e dalle scelte che verranno presi e adottate dipenderà il futuro dell’ultracentenario sodalizio gialloblù. Tifoseria in spasmodica attesa, così come le istituzioni cittadine. "Debbo dire che la stagione appena terminata è da considerare come largamente positiva sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, da sempre sportivo ed appassionato della squadra canarina –. Voglio ringraziare la società per la serietà dimostrata e che sono sicuro continuerà a dimostrare. Certo, adesso sono da vedere e valutare bene i prossimi passi, nella speranza che tutti i supporti necessari restino al fianco di questo sodalizio. Lo meriterebbe oltre che per la serietà, anche per la passione evidenziata da parte di tutte le figure che lo compongono, che ha portato a centrare un risultato sportivo eccellente, al termine di un’annata positiva anche in relazione alla guida tecnica, ai giocatori e ad un ritrovato entusiasmo".

Mercoledì verranno discussi tanti punti all’ordine del giorno, primo fra tutti l’individuazione del budget da destinare alla stagione ventura. Ripensando a quello che è avvenuto un anno fa di questi tempi (retrocessione, ripescaggio, arrivo dell’allenatore e costruzione della squadra last minute, avvio di campionato), dire che il difficile viene adesso è giusto o ingeneroso? "Il difficile è sempre adesso – ha proseguito il primo cittadino –. In ogni caso, credo che la valorizzazione di alcuni giovani giocatori possa garantire già una parte dell’aspetto economico sul quale si reggerà la Fermana del futuro, così come gli introiti del minutaggio".

Un’ultima questione: da tempo, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della Fermana l’impianto Cops, che negli anni però i canarini non hanno pienamente utilizzato. Eppure, per la società potrebbe voler significare veramente tanto, sia in termini di risparmio economico che di natura logistico – organizzativa. Cosa manca per far finalmente decollare questo progetto di quartier generale gialloblù ed eventualmente come ci si starebbe muovendo per far sì che la Fermana torni ad essere vivibile anche nel cuore della città? "Abbiamo parlato e da parte nostra siamo disposti a un forte investimento per la realizzazione del sintetico – ha concluso Calcinaro –. Riteniamo giusto che questo debba però essere preceduto da un progetto societario su base pluriennale. Da parte mia, mi auguro che si arrivi presto ad un accordo per dare continuità a questa società sportiva e affinchè si possa procedere, ovviamente dopo aver concordato il tutto con il Ministero".

Uberto Frenquellucci