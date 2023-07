Simone Paolini è tornato a casa: "Amo il rossoblù dalla nascita"

Due Samb, almeno fino alle 20 del 24 luglio. Poi, come si dice nei peggiori film d’azione, ne resterà solo una. Difficile credere, infatti, che il tempo preso ulteriormente da Renzi con la sua mail d’iscrizione, non corredata da alcuna documentazione, possa garantirgli la salvezza del club, che sta soltanto nella vendita della società. Nessuno ha voluto o potuto chiudere l’accordo con Roberto Renzi da marzo a oggi (da quando, cioè, è emersa la trattativa con Antonini), per cui è quantomeno improbabile che si trovi un acquirente nei prossimi dieci giorni. La richiesta di iscrizione partita dalla segreteria del Riviera è quindi l’ultimo disperato tentativo di trovare un lieto fine alla personale tragedia renziana. Renzi spera ancora in Angelini? Probabile, ma questa storia va avanti da troppo. Una Samb, che è pure rossoblù, invece, c’è già, ed è quella di Vittorio Massi. Ha un logo (a naso, si direbbe che è solo momentaneo: ce ne sono tanti nei cassetti fallimentari della Lega, così come è pieno di nomi "Sambenedettese", di cui l’A.S. attuale è solo l’ultima), una maglia rossoblù, una rosa già a buon punto, un diesse (non è scontato visto che a San Benedetto con Renzi si è fatto a lungo a meno) e soprattutto un’iscrizione già certa.

E poi ha anche una rappresentanza di calciatori sambenedettesi in rosa, oltre che in dirigenza. L’ultimo è il centrocampista Simone Paolini, tornato dalla Serie C, dove giocava con la Fidelis Andria: "Amo i colori rossoblù da quando sono nato — ha detto Paolini — e li ho sempre seguito anche negli anni più duri. Ho aspettato a firmare per capire la situazione che si stava creando in città, ma mi sono reso conto che il progetto Massi rappresenta l’unica strada percorribile per far tornare grande il calcio sambenedettese. Non ci sono alternative e sono sicuro che trascineremo anche i pochi tifosi rimasti ancora un po’ scettici. Sono felice di tornare a casa e voglio vincere, scendo per la prima volta in D nonostante potessi aspettare altre offerte dalla Serie C e l’avrei fatto solo per questa piazza. La mia famiglia è tutta rossoblù, loro e tanti amici sono i primi ad essere entusiasti per la scelta". L’obiettivo è vincere: "La squadra che si sta allestendo parla chiaro sulle ambizioni della società, se si prendono giocatori come Sirri e Alessandro significa che vuoi vincere il campionato. Non mi interessano i traguardi individuali, l’unico pensiero fisso è tornare in Serie C l’anno prossimo con la maglia rossoblù. Sono cresciuto al Riviera e porto nel cuore molte partite indimenticabili, come il playoff con il Napoli e l’incredibile vittoria contro il Genoa. Ricordo gli anni di Gaucci e purtroppo anche il giorno del dramma Cioffi. Adesso sarà emozionante rappresentare San Benedetto da giocatore. Non vedo l’ora e a presto, ci divertiremo!".

Pierluigi Capriotti