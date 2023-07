Simone Tomassini firma con la San Benedetto Calcio, De Angelis cerca altri rinforzi

Ieri a San Benedetto è arrivato Simone Tomassini, che ieri ha firmato il suo contratto con la San Benedetto Calcio. Si trattava di una formalità visto che l’accordo era già stato trovato e il ragazzo era stato annunciato come prossimo acquisto del club retto da Vittorio Massi e diretto dal suo De Angelis-Lauro. Tomassini, trent’anni, è reduce da una buona stagione con l’Orvietana, squadra nella quale ha siglato tredici reti in trenta apparizioni. Inoltre, ha servito cinque assist in campionato, mentre nella coppa Italia di categoria è andato a segno altre tre volte in altrettante partite. Un ottimo ruolino di marca per il centravanti di Foligno, nato il 21 novembre 1992, il migliore dalla stagione 20182019, quando fece ancora meglio con il Pineto. In quella stagione, Tomassini siglò sedici gol in trentadue partite, a cui si aggiunsero tre assist. Alto un metro e ottantasette centimetri, Tomassini sarà il centravanti della San Benedetto calcio e verrà affiancato da Danilo Alessandro, uno che viaggia a medie realizzative altissime per la Serie D. Assieme ai due c’è già Battista, che nelle due stagioni precedenti ha già sperimentato l’ambiente giocando nel Porto D’Ascoli, con cui ha siglato sette reti in due annate.

Inoltre, De Angelis sta lavorando per mettere a segno almeno altri due elementi per l’attacco. Un under, magari di fascia, e un altro centravanti, per il quale si è fatto il nome di Federico Moretti dell’Ancona, per il quale però non arrivano conferme. Il fatto è che per la punta De Angelis aspetterà un po’, in modo da monitorare il mercato in uscita dalla Serie C e quindi strappare un accordo vantaggioso con una punta di peso. Nelle prossime ore, poi, si dovrebbe definire l’affare che porterà in rossoblù il regista classe 1988 Andrea Arrigoni, centrocampista esperto con quattrocento gare in Serie C e reduce da una buona annata tra i professionisti con la Fidelis Andria. Sono in chiusura, poi, le trattative con Alessandro Zoboletti, classe 2005 e già al Porto D’Ascoli lo scorso anno, dove ha ben figurato, e quelle per Yaba Thiaw e Marco Orfano. Thiaw è un diciottenne senegalese che ha cinque apparizione nel Real Agro Aversa e gioca da centrocampista, mentre Orfano è un terzino che arriverà in prestito secco dal Lecce. Subito dopo, De Angelis dovrà acquistare anche un altro under in porta, dove il neo arrivato se la giocherà con l’altro giovane Stefano Coco, mentre per il ruolo di esterno basso a sinistra si pensa a Francesco Pistolesi, classe 2005 di proprietà della Fermana ma in forza al Montegiorgio nell’ultimo anno. Intanto, il 24 luglio partirà il ritiro, con i giocatori che si alleneranno al Ciarrocchi fino al 29 per poi raggiungere la località montana di Campo di Giove.

p.c.