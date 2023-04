Simoni: "Orgoglioso di questa Fermana"

Qualche giorno fa il programma Casa Italia, in onda su Rai Play, ha puntato il proprio zoom sul mondo della Serie C definendolo "il campionato dei campanili, un torneo dove si riscoprono le identità cittadine e un vero e proprio serbatoio di talenti per il calcio italiano". Ospiti della trasmissione il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il tecnico della nazionale di categoria Daniele Arrigoni e il presidente della Fermana Umberto Simoni, in collegamento da una delle sale del Museo del centenario.

"Per quanto concerne i giovani – ha dichiarato il massimo dirigente gialloblù – noi ne abbiamo molti, con un settore giovanile molto numeroso con dei tecnici che sono all’altezza della situazione. In prima squadra giocano anche seisette giovani, perché sono veramente bravi. I risultati li vediamo quando andiamo a giocare e sono ottimi. Questo però, dipende anche dall’allenatore: abbiamo mister Protti che è all’altezza e riesce ad amalgamare questi Under con i più esperti, che traghettano i primi ad essere abbastanza forti".

Pungolato dai conduttori Piercarlo Presutti e Simona Cantoni sull’andamento in campionato della prima squadra e sull’eventualità – per ora ritenuta abbastanza remota – di quello che sarebbe un clamoroso ritorno in cadetteria, il presidente Simoni ha così risposto: "Sono veramente soddisfatto, perché per la preparazione siamo partiti in ritardo. Noi abbiamo operato gli ultimi acquisti di mercato due giorni prima dell’inizio del campionato e per amalgamare tutta la squadra c’è stato bisogno di un po’ di tempo. Però i risultati ci sono stati: abbiamo un bel gioco, il nostro pubblico si diverte ed è abbastanza numeroso". Per quanto riguarda il lanciare l’assalto alla Serie B, il numero uno di viale Trento ha preferito eclissarsi. Va da se che quest’anno non ci saranno da fare corse contro il tempo e chissà che preparando la stagione con maggiore serenità e potendo sempre contare sull’apporto di storici facoltosi sempre al fianco della Fermana, i miracoli di una volta non possano ripetersi. Biglietti. La Fermana comunica che la prelazione riservata agli abbonati per acquistare i biglietti in vista della gara Fermana – Pontedera di sabato 15 aprile (fischio d’inizio fissato per le 17,30) è attiva e terminerà domani, giovedì 13 aprile: da venerdì 14 fino a sabato 15 aprile la prevendita sarà libera ed aperta anche ai non abbonati.

Casa Fermana è aperta nei seguenti giorni ed osserverà gli orari indicati: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 19,30; sabato dalle 10,30 alle 13. Inoltre, nella giornata di sabato sarà aperta la biglietteria situata all’interno dell’Arena Villa Vitali dalle 14,30 a inizio gara. Questo il prezzo dei singoli tagliandi, ricordando che sabato sarà giornata canarina e che pertanto per assistere a Fermana - Pontedera non saranno validi abbonamenti e tessere di favore. Tribuna centrale intero: 20 euro; tribuna laterale ovest intero: 10 euro. Under 14, 2 euro. I prezzi sopra indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Uberto Frenquellucci