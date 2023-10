Sofia Cardinali, la ragazza che parla col cielo: a 15 anni è campionessa italiana di salto con l’asta

Fermo, 18 ottobre 2023 – ‘Tre metri sopra il cielo’. Alcuni hanno visto il film, altri letto il romanzo: la quindicenne fermana Sofia Cardinali ci è arrivata per davvero, anzi li ha superati aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana e stabilendo il record nazionale di salto con l’asta categoria ‘Cadetti’, con la misura di 3,50 metri.

Fino a qualche giorno fa era l’orgoglio di mamma Carla, papà Patrizio e del fratello maggiore Francesco, oltre che dei suoi istruttori: oggi di un’intera città.

"I miei genitori hanno detto che ho meritato la vittoria perché mi sono impegnata e sacrificata – ha spiegato l’atleta della ‘Saf Fermo’ –. Gli amici e compagni di scuola del secondo AS del liceo scientifico ‘T.C. Onesti’ mi hanno festeggiata dicendomi che sono stata bravissima".

Come sei arrivata, è proprio il caso di dire, così in alto?

"Lo sport ha sempre fatto parte della mia vita: mi alleno dall’età di 11 anni. Ho iniziato con la ginnastica artistica poi basket e tennis, ma ho scelto questa particolare disciplina perché ogni salto mi dà il piacere dell’acrobazia. Al campo o palestra, mi alleno 4 volte a settimana 2-3 ore: fondamentale, non solo dal punto di vista tecnico, è il supporto dei miei istruttori Matteo Corrina, Barbara Donzelli, Giorgio Berdini".

Oltre a studio e sport, c’è tempo per altro?

"Riesco a organizzarmi con la scuola grazie al ‘progetto studente-atleta’ del piano scolastico che prevede la programmazione di verifiche e interrogazioni. Nei ritagli di tempo, c’è spazio per il gruppo scout".

Qualche rito che ami fare prima della gara?

"Non ho abitudini o amuleti particolari perché non sono superstiziosa. Cerco di concentrarmi e di allenarmi al meglio delle mie possibilità: nel 2024 sarò impegnata nella categoria ‘Allievi’ con le gare indoor tra cui, i campionati italiani. Sogno, un giorno, di poter partecipare a una gara internazionale".

A chi dedichi il primato?

"Ringrazio i miei genitori: mi sono sempre vicini e mi aiutano nei momenti difficili; i miei allenatori per gli stimoli, l’impegno e i sacrifici che fanno per me. Non ho nessuno in particolare cui dedicare questa vittoria: ci tenevo tanto per me stessa. Mi spiace solo che mia nonna Isabella non ci sia più da qualche settimana: era la mia grande tifosa".