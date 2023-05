Squadra, mister, staff e presidente Ecco quanto vale la stagione della Samb

Sono giorni interlocutori per capire quale sarà il futuro della Samb. Massi non è a San Benedetto ed è fuori per impegni lavorativi. Renzi, invece, starà cercando i fondi per pagare i rimborsi e ottenere le liberatorie che permetterebbe alla sua società di iscriversi al prossimo campionato. C’è tutto il tempo, allora, per fare un bilancio.

Renzi 0 Non si poteva fare peggio. Non ci sono praticamente state note positive, sotto qualsiasi punto di vista. In campo, non abbiamo visto giovani interessanti, né un bel gioco, né una squadra dominante. La salvezza, che pure era un obiettivo dopo i rischi corsi attorno marzo, non è merito del patron ma della squadra e del suo tecnico. Fuori dal campo, invece, Renzi ha saputo solo minimizzare e nascondere evidenti difficoltà economiche, almeno fin quando ha potuto parlare prima di essere inibito. L’assenza di capacità di gestione calcistica e amministrativa è totale. Perché ha preso la Samb per andare subito in difficoltà, fin dall’iscrizione in C, spendendo comunque una cifra ragguardevole, almeno fino a quando ha potuto spendere?

Manoni 6,5 Chiamato per salvare la Samb in un momento particolarmente difficile, Manoni ha diretto i rossoblù in quattordici gare, di cui cinque vinte, quattro pareggiate e cinque perse. Doveva salvare la squadra e lo ha fatto, nonostante le spaccature nello spogliatoio e l’assenza di rimborsi.

La squadra 5 Il voto sarebbe stato più basso se il gruppo avesse avuto una società seria al suo fianco, capace di garantirgli la serenità necessaria per portare avanti l’obiettivo, dichiarato da Renzi stesso, di vincere il campionato. Sarebbe stato più alto, invece, se non avesse aperto una crisi che poi non è stata capace di portare avanti, come è avvenuto con lo sciopero minacciato e poi ritirato. Ma non è solo colpa della squadra: il regolamento in Serie D non aiuta affatto i calciatori.

Lulli e Torromino 6 Al di là dell’impatto sul campo, che è stato modesto come per quasi tutti gli elementi rossoblù, Torromino e Lulli hanno avuto il coraggio di mettersi ai margini per sostenere la promessa di scioperare e, quindi, staccare la spina alla Samb di Renzi, consci di rinunciare agli emolumenti se questo fosse avvenuto. Comunque la si possa pensare, un gesto forte, disinteressato e di principio.

Lo staff 7 Ancora una volta, chi non compare sui giornali o in tv ha tirato la carretta in silenzio (e non ci riferiamo solo allo staff tecnico). Sono quasi tutte le stesse persone che hanno tenuto duro già ai tempi di Serafino, e lo hanno rifatto negli ultimi mesi. Per passione, per senso di appartenenza, per professionalità. La speranza è che non gli si debba più chiedere di rifarlo in futuro.

Pierluigi Capriotti