Sta nascendo la nuova Samb Massi al lavoro per il futuro

Non risponde né alle telefonate, né ai messaggi il presidente Roberto Renzi. Diversi calciatori della Samb avrebbero provato a contattarlo per capire quando manterrà la sua promessa di pagare i rimborsi alla squadra, ma niente. Non ha risposto a nessuno di loro e, anzi, pare che Renzi abbia addirittura bloccato alcuni dei loro contatti così da non poter ricevere né le loro telefonate, né i loro messaggi. Renzi è in arretrato con la squadra dei rimborsi che vanno da novembre fino ad oggi, quindi sette mensilità che diventeranno otto se conteggiamo anche giugno. Per quanto riguarda novembre aveva anticipato solo il 20% di quanto doveva poco prima di Pasqua. Poi aveva promesso di saldare tutto a fine aprile ma non ha fatto nulla di tutto ciò. I dipendenti della società rossoblù, poi, non vengono pagati addirittura da ottobre. Anche dall’Associazione italiana calciatori è arrivata l’ulteriore conferma del fatto che Renzi non ha ancora adempiuto ad alcun pagamento. A fine marzo, inizio aprile, tramite il proprio legale, Renzi aveva chiesto più tempo per saldare le rate dei lodi arbitrali inerenti le conciliazioni degli ex rossoblù della Samb di Serafino. Da allora non si è fatto più vivo e per quanto l’Aic potrebbe anche avanzare istanza di fallimento, per ora, si limiterà ad attendere l’iscrizione al prossimo campionato. In quella sede Renzi dovrà saldare gli accordi economici presi con ogni tesserato al 90% per poter ottenere l’iscrizione e dovrà anche aver pagato i lodi. Per ora nulla di tutto ciò si intravede all’orizzonte. Le poche informazioni che arrivano da Roma riportano Renzi impegnato a cercare di cedere il credito d’imposta ottenuto dal Superbonus 110% della Garigliano Immobiliare così da ottenere liquidità e ripianare alcuni debiti. Alcuni fornitori della Samb sono stati saldati proprio con la cessione del credito d’imposta. Vittorio Massi è deciso, cambierà la denominazione del Porto d’Ascoli per far rinascere la Samb. San Benedetto non resterà senza Samb. Appena rientrato da Miami, mercoledì, ha subito convocato i suoi, compreso Massimiliano Fanesi, che quasi certamente andrà a vestire i panni del direttore generale, per programmare il da farsi. C’è da allargare la base societaria, si parla di un consorzio di sponsor con diversi imprenditori locali e con il ceo di Sideralba Luigi Rapullino in appoggio alla società. C’è da pianificare il progetto tecnico sportivo del quale a quanto sempre non faranno parte né il ds Traini, né l’attuale tecnico Ciampelli. Insomma si comincia. La nuova Samb sta nascendo. E quella di Renzi? Non c’è tempo di capire che fine farà ma per iscriversi al prossimo campionato, oltre a pagare i debiti sportivi, dovrà anche indicare un campo da gioco e quasi sicuramente il Comune negherà la disponibilità del Riviera. Allo stato attuale non c’è alcuna convenzione ma solo la concessione della disponibilità dell’impianto per le gare interne e questo accordo (Renzi non ha neanche pagato l’affitto) scade al 30 giugno.

s. v.