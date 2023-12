Stefano Protti: "Non cambia la stagione ma ha l’odore di qualcosa di importante"

Dopo la vittoria in rimonta, l’allenatore della Fermana Stefano Protti è felice: "Vittoria dal sapore particolare. Non cambia la stagione, ma ci fa sentire l’odore di qualcosa di importante. Ottenuta in questo modo è ancora più bello e devastante: mi sembra di essere andato sotto un camion a rimorchio. Abbiamo avuto un cuore incredibile dopo la tanta sofferenza del primo tempo. Abbiamo fatto una grande mezz’ora nel finale e siamo stati premiati anche grazie ai cambi. Il merito va a un gruppo straordinario che ha lavorato benissimo. Anche se avessimo perso saremmo andati a casa a testa alta. Accorciamo la classifica in un modo importante e tutti avevamo bisogno di una vittoria". L’allenatore continua: "Parlare di momento drammatico è troppo perché è solo calcio, però... Se avessimo perso, oggi avremmo fatto i conti per la fine della stagione. Ma ora si può cambiare la stagione: cinque punti in tre partite". Protti ha parlato anche degli avversari: "Il terreno di gioco non ha aiutato la Juve. Sul loro gol sono usciti bene e hanno fatto una buona azione. Arriveranno in classifica in una posizione medio alta". Tre punti che fanno bene a tutti: "Sono improntato a voler bene ai tifosi. Hanno passato dei momenti terribili ma non ci hanno mai abbandonato. La festa è per i miei giocatori e per i tifosi, io mi prendo la piccola soddisfazione personale. Quando abbiamo segnato c’è stato il boato come ai miei tempi, il gol di Giandonato lo sentivo come se lo avessi segnato io". Parole dolci proprio per il capitano: "Un uomo importante. Ho sentito qualche critica di troppo contro di lui che non si merita".