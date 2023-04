Sutor e Porto Sant’Elpidio partono col piede sbagliato

Nella prima gara dei playoff per la Sutor è arrivata una sconfitta netta che però non pregiudica niente in vista di gara 2 di oggi alle 20;30, quando avrà la possibilità di rimettere la serie in parità tra le mura amiche della Bombonera. La sfida in terra pesarese è finita 84 - 66 per la Pisaurum, con i padroni di casa che hanno sfruttato il fattore casalingo e hanno costretto i gialloblu sempre ad inseguire. Nel secondo tempo i ragazzi di coach Patrizio hanno spento la luce e non sono riusciti a contrastare i locali, che sul finale hanno dilagato fino al +18 finale. Partenza fortissima per Rupil che trascinava subito i suoi compagni sul 6-2 dopo appena 3 minuti di gioco. Dopo di che, blackout totale con la Sutor che non segnava più e Pesaro trovava un parziale di 11-0, che permetteva alla squadra di coach Surico di allungare. Il momento no per i gialloblu’ veniva interrotto da un canestro ancora del solito Rupil. Il primo periodo terminava 21-17 per i padroni di casa. Bastavano 2’ alla Sutor per pareggiare ma Pesaro reagiva subito con una tripla. Veregrensi che si riportavano avanti a seguito di un’ottima azione di squadra conclusa con il canestro di Facciola e provava addirittura ad allungare sfruttando una magia di Mentonelli che metteva dentro un tiro da 3. I locali non permettevano ai veregrensi di scappare e la partita proseguiva punto a punto fino al termine del primo tempo, dove era Pesaro a prendere il sopravvento e a chiudere il secondo parziale in vantaggio 37 a 34. Iniziavano con maggior piglio i locali e trovavano il massimo vantaggio (+8) a 6’43" dal termine del terzo periodo, ma il solito Rupil e le triple di capitano Lupetti tenevano a galla i sutorini ed il periodo si chiudeva 62-53. Nell’ultimo quarto non c’era la reazione dei ragazzi di coach Patrizio, che subivano le giocate dei pesaresi, i quali allungavano ancora di più nel punteggio sino all’84-66 finale.

Nel primo turno dei play off il fattore campo è stato rigorosamente rispettato, con le squadre di casa tutte vincenti, fra queste c’è la Robur Osimo che ha sconfitto il Porto Sant’Elpidio Basket con un ampio distacco 85 – 51. Dopo un primo periodo in cui i biancoazzurri hanno tenuto testa ai padroni di casa, chiudendo avanti sul 21 – 16 il parziale, la Robur accelerava ed al riposo lungo era già avanti di 10 lunghezze sul 41 – 31. L’allungo definitivo arrivava nella terza frazione di gioco che gli osimani chiudevano avanti sul 66 – 41, per poi dar corso a tutte le rotazioni negli ultimi 10’ per il + 34 finale. Vista la differenza di valori sul parquet, oggi servirà una grande impresa da parte degli uomini di coach Ramini, per poter arrivare a disputare la bella

Endrio Ubaldi