Tanto turnover,. Padella migliora

Tante le seconde linee che Bruniera manderà in campo nella partita contro il Pescara per la partita valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Fischio d’inizio alle 20:45 all’Adriatico per il match che non sarà trasmesso da nessuna emittente (Sky ha l’obbligo di trasmetterle solo dagli ottavi in poi). Restano a casa Padella, dopo il brutto spavento corso a Pesaro. Ma potrebbe tornare in campo già contro il Perugia. Insieme a lui Giandonato e Semprini. La bella notizia è che per la prima volta tornano tra i convocati Diouane e De Pascalis, reduci da due brutti infortuni. A partita in corso potrebbe esserci anche l’esordio di Paponi: l’attaccante è ben integrato negli schemi dell’allenatore e, parallelamente al lavoro in gruppo, sta svolgendo un lavoro specifico per il recupero dal crociato rotto.

PESCARA (4-3-3): Ciocci; Floriani, Staver, Di Pasquale e Milani; Manu , Dagasso, Mora; Masala, Vergani, Cangiano. All. Zeman.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Pistolesi; Fontana, Scorza, Vessella; Tilli, Grassi, Montini. All. Bruniera.