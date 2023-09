Testa al derby, oggi la ripresa

Intanto la Fermana comincia la settimana di avvicinamento al derby contro la Vis Pesaro. Domenica i ragazzi di Bruniera, assolutamente confermato nonostante il poker subito contro il Cesena, erano tornati subito ad allenarsi. Facce visibilmente abbattute, ma sanno che non possono ripetere una prova del genere. Glielo hanno fatto capire i tifosi: "Noi vogliamo vincere il derby". Quindi ieri riposo, chi con le famiglie e chi non gli amici, e oggi si ritorna al Pelloni. Al momento tutti a disposizione, rimangono ai box solo Gianelli (a inizio ottobre potrebbe tornare), Esposito (ancora con il gesso) e il lungodegente De Pascalis. Il terzino sta proseguendo il lavoro di recupero a Porto San Giorgio, sicuramente tornerà a riassaporare la categoria in questa stagione, ma senza fretta. Quella contro la Fermana sarà la prima partita della Vis Pesaro nel rinnovato Benelli.