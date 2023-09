Torna la Festa dello sport: era stata cancellata per pioggia

Il rinvio forzato causa maltempo della scorsa settimana non ha di certo scoraggiato organizzatori e Amministrazione Comunale e dunque Monte Urano vivrà in questo fine settimana l’appuntamento con la Festa dello Sport. Un modo per rendere omaggio non solo alla grande tradizione sportiva radicata nel territorio ma anche per diffondere al meglio i principi dello sport e quelli di una vita sana.

L’appuntamento rientra a pieno titolo all’interno della Settimana Europea dello Sport, festeggiata appunto lo scorso weekend, e sarà grande protagonista nel cuore pulsante del centro storico, Piazza della Libertà e dintorni, domenica prossima. Sarà anche l’occasione per tenere a battesimo l’avvio della stagione 20232024, dando a tutti l’opportunità di sperimentare molteplici discipline.

A caratterizzare il pomeriggio saranno anche esibizioni, dimostrazioni e lezioni di prova gratuite offerte a chiunque vorrà cimentarsi in una nuova pratica sportiva. Inoltre per tanti appassionati e neofiti ci sarà anche la grande opportunità di conoscere da vicino le tante realtà che si presenteranno sul palco collocato presso i giardini pubblici. Insomma, in programma è un pomeriggio assolutamente intenso e ricco di spunti di interesse e aperto soprattutto alle nuove generazioni.

"Era importante - sottolinea infine la sindaca di Monte Urano Moira Canigola – fornire alle numerose associazioni sportive di Monte Urano una vetrina di valore. Uno modo per presentarsi e presentare i nuovi input dati alle realtà societarie alla ripresa delle attività nella fase post pandemia per un palcoscenico di certo molto ampio".