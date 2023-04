Torres imbattuta dal ritorno di Greco

Tre pareggi ed una vittoria: il bilancio vantato dalla Torres dopo il rientro di mister Alfonso Greco è decisamente in attivo ed oggi, in caso di vittoria o pareggio (scontri diretti con l’Alessandria a favore della compagine sarda) la pratica salvezza potrebbe definitivamente chiudersi. Contro la Fermana già sicura della permanenza in categoria, nel derby delle ripescate ai rossoblù mancheranno gli squalificati Carminati e Fabriani, mentre i forfait nella formazione ospite portano i nomi di Borghetto e Neglia, anch’essi appiedati dal giudice sportivo. Oggi al Vanni Sanna si respirerà l’aria delle grandi occasioni. La prevendita iniziata qualche giorno fa, lascia presagire che sugli spalti ci sarà il pubblico delle gare di cartello pronto, scaramanzia a parte, a festeggiare la salvezza diretta che andrebbe a sommarsi all’importante ricorrenza dei 120 anni del sodalizio isolano (i cui albori, appunto, risalgono al 1903). Precedenti a favore della Fermana, che si è affermata in quattro occasioni delle sette sino ad oggi disputate in Serie C (ultimo blitz gialloblù in terra sarda fu uno 0 ad 1 firmato da Massimo Manca, che rese pan per focaccia allo 0 a 1 dell’andata a firma degli ex Pandolfi e mister D’Adderio, nel lontano 20012002).